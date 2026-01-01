賴清德批彈劾浪費時間 黃國昌嗆：浪費一整年搞大罷免是哪個黨？

民眾黨團召開「報告總統，我們都在立法院做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！」記者會。陳祖傑攝



針對國民黨與民眾黨團日前宣布啟動彈劾總統賴清德的程序，賴清德今（1/1）直言，提案彈劾是浪費時間，認為立法院應「辦正事」，審查中央政府總預算與國防特別預算。民眾黨主席黃國昌反嗆，在2025年浪費台灣人一整年的時間搞大罷免，最後搞到32比0的，請問是哪一個政黨？

黃國昌上午出席新北市升旗典禮前時事聯訪，對於賴清德稱彈劾浪費時間，黃國昌表示，賴清德可能忘記了他的民主前輩蘇貞昌說過的話，蘇貞昌說：「當總統毀憲亂政的時候，國會該做的事情，就是發動彈劾程序。」怎麼2013年蘇貞昌講的話，到現在賴清德全部都忘得乾乾淨淨的？

黃國昌說，當初民主進步黨在蘇貞昌主席的帶領之下，針對毀憲亂政的行為要發動彈劾程序的時候，那個時候民進黨（席次）好像不要說3分之2，連2分之1都不到。所以現在賴清德總統是連《中華民國憲法》基本上面的憲政精神全部都忘記了嗎？

黃並說，更何況，如果賴清德要談浪費時間的話，請賴清德好好的回復國人，在2025年浪費台灣人一整年的時間搞大罷免，最後搞到32比0的，請問是哪一個政黨？連民進黨立法院黨團總召柯建銘都坦白的講，整個大罷免的程序，浪費台灣人32比0的大罷免，從頭到尾在背後指揮的就是賴清德。賴清德要不要針對撕裂台灣社會、浪費台灣社會一整年的大罷免，跟台灣人民道歉？

