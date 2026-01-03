賴清德批提彈劾是「浪費時間」 謝龍介反嗆：大罷免呢？

賴清德總統1日以「韌性之島、希望之光」為主題發表元旦談話，批評藍白提彈劾是浪費時間，並稱「不把立法院寶貴時間拿來審查總預算國防特別預算，卻把時間浪費這裡，希望在野黨跟社會大眾說明」。對此，國民黨立委謝龍介2日表示，「請問大罷免是不是在浪費時間？」浪費了全國8個月的時間，搞一個大罷免，勞民傷財、空轉虛耗，那才是真正的浪費時間。

賴清德1日指出，「如果一定要對我提出彈劾，至少正事也應該要做，國防特別預算、總預算要排入審查。為什麼把寶貴立法院時間浪費在這裡，明知道沒達到三分之二多數，還要提案、浪費時間，不把立法院寶貴時間拿來審查總預算國防特別預算，卻把時間浪費這裡，希望在野黨跟社會大眾說明」。

謝龍介在立法院表示，熟悉的「清德兄」是一個有紀律的政治人物，但這一年半來可以看到他被一套制度與一群意識形態極重的人圍困住了。新的一年開始，願意來做朝野和解，只要把身邊的架構撥開一點、空間大一點，在野黨大門隨時開著，這件事是樂觀其成。大家都是為人民奮鬥，希望清德兄跨出第一步。

另外針對賴清德批彈劾浪費時間，謝龍介直說，「這不是浪費時間，這是一個程序，請問大罷免是不是在浪費時間？」浪費了全國8個月的時間，搞一個大罷免，勞民傷財、空轉虛耗，那才是真正的浪費時間，民主國家就是一切按照程序來，「您的大法官又不按照程序，要輾壓別人，這不但是浪費時間，且違背民主的精神」，如果認為是浪費時間，那就勇敢到立法院來接受詢問，就不會浪費時間。

