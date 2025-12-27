賴清德批擁抱習近平 鄭麗文回酸：蔡英文8年沒事、你第2年就被彈劾

總統賴清德。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院昨通過彈劾總統賴清德提案，預計明年5月19日在立法院投票。賴清德昨反擊，在野黨的行為令人費解，他們公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱中共總書記習近平，但卻要彈劾台灣的民選總統。國民黨主席鄭麗文今（27日）則諷刺，前總統蔡英文也當了8年，為什麼蔡英文都沒有被彈劾，賴清德連第2年都沒做滿就要被彈劾？

對於賴清德指控擁抱習近平。鄭麗文今被媒體問及該說法，第一時間笑稱，「黑白拼湊」。鄭麗文接著說，今天，始作俑者是賴清德、帶頭毀憲的賴清德、造成憲政僵局的也是賴清德，賴清德不需要顧左右而言他的甩鍋，這就沒有意思了，因為問題出在賴清德身上。否則，在野不會在這麼高度的共識下（提出彈劾）。

鄭麗文還說，陳水扁也當過總統、蔡英文也當了8年，為什麼蔡英文都沒有被彈劾，賴清德才第2年都沒做滿就要被彈劾？賴清德應該要學會反省自己，應該要知道一切問題的癥結都來自賴清德自己藐視憲法、藐視民主政治運作的最基本ABC，所以不要再硬拗、耍賴，國家不能在內耗，中華民國憲法不是賴清德的玩具、遮羞布。

鄭麗文表示，他們每一天都在奉行中華民國憲法的核心價值，賴清德每一天都在倒行逆施破壞中華民國憲法的精神跟價值，所以他們每一天都要幫賴清德上憲法課嗎？她真的很懷疑，賴清德有好好看過憲法的內容嗎？否則，賴清德不會錯誤百出、謬誤理論、荒誕行徑，全國陪著賴清德受苦，讓國家停滯、百姓遭殃。賴清德還是要回去好好調整腳步，否則，賴清德只有面臨全民的唾棄。



