賴清德批白國防特別條例侵犯行政權 黃國昌：回去修憲法課

[Newtalk新聞] 立法院第11屆第四會期昨日結束，今年度總預算一字未審，成為歷史首例。總統賴清德批評，民眾黨版國防特別預算條例付委，是用較為不專業的版本，再次侵犯行政權。對此，民眾黨主席黃國昌今（31）日表示，賴清德如果要發表違背民主憲政的言論，恐怕要回去修憲法課。

賴清德昨說，立法院會期最後一天，卻也是史上第一次預算會期未審總預算，甚至付委了民眾黨版國防特別預算條例，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權，國防部專業將領也已經多次示警；而黨產條例復辟，更讓轉型正義倒退、改革走回頭路。

民眾黨前主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌、台北市議員張志豪、台北市中正萬華區議員參選人吳怡萱、松山信義區議員參選人許甫今上午在南門市場發放春聯，並接受媒體聯訪。

黃國昌表示，賴清德憲法顯然有必要重修，任何特別預算授權基礎是特別條例，特別條例在民主憲政國家是國會的立法權，國會沒透過特別條例授權，行政機關當然無從編列特別預算。他說，行政、立法彼此權力分立、制衡、相互監督，在憲政上的角色、地位應該非常清楚。

黃國昌批評，賴清德如果要發表違背民主憲政的言論，恐怕要回去修憲法課。他也批，行政院長卓榮泰竟然公開批評民眾黨軍購條例授權事項「東拼西湊」，但他要提醒，民眾黨特別條例授權每個品項都是台灣國防部向美方提出要求，而美方國務院在戰爭部同意下願意公告賣給台灣的品項，難道卓榮泰是在批評轄下國防部向美方提出的需求是東拼西湊嗎？只是要湊到一定金額才提出軍購需求嗎？

黃國昌奉勸民進黨，相關發言不要只想政治攻擊，想要利用資訊落差欺騙沒空了解細節的老百姓，好好看當初提給美方需求，以及美方公布品項，那正是民眾黨授權編列的品項。

