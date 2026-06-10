賴清德批總預算卡關「憲政最荒謬」 黃國昌：總統不公布三讀法律才荒謬

針對總統賴清德批總預算卡關是憲政最荒謬，民眾黨主席黃國昌今天（10日）反嗆，總統不公布法律才荒謬。（資料照片／李鍾泉攝）

今年度中央政府總預算持續卡關，總統賴清德昨喊話，在野黨一拖再拖，「真的要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況嗎？」對此，民眾黨主席黃國昌今天（10日）反嗆，「中華民國史上憲政最荒謬的事情，是一個總統竟然可以依照自己的意思，選擇性不公佈國會三讀通過的法律。」

賴清德昨出席無人機活動時表示，無人機相關預算與中央政府總預算在立法院卡關，非常可惜，不知道未來立法院要怎麼審預算，難道2026年的預算要跟2027年的預算一起審，真的要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況嗎？

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對此，黃國昌今天一早接受廣播節目專訪時表示，中華民國史上憲政最荒謬的事情，是一個總統竟然可以依照自己的意思，選擇性地不公佈國會三讀通過的法律。一個總統對於國會三讀通過的法律 ，高興的就公佈，不高興的就不公佈不執行，「這才是中華民國憲政史上最荒謬」。

黃國昌喊話，賴清德可以回去回顧，台灣從真正行憲以來，到目前為止，除了賴以外，有哪一位總統對於國會三讀通過的法律，竟然自己可以決定他不公佈？「你根本就是在做太上皇嘛」。

黃國昌指出，真實的情況是中華民國憲政史上出了一個最荒謬的總統，國會必須面對這個毀憲亂政、違法濫權的狀況，站在人民的立場監督得非常辛苦。國會三讀通過的法律，賴政府沒有依法編列預算，軍人加薪三讀通過，警消所得替代率提高，公佈了也不編預算，送到立法院的預算，本身就是一個違法編列的預算，才會導致總預算審查延宕。

對於無人機特別條例，黃國昌表示，2022年民進黨政府就宣佈成立無人機國家隊，到現在已經花了好幾百億，賴清德政府應該要回答人民，錢到哪裡？做出了什麼東西？民進黨立委鍾佳濱提案授權行政部門每年都編特別預算，且沒有金額上限，「沒看過這麼荒謬的事，這是特別預算病態化了」。



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