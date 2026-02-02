賴清德批藍白不審預算「全民評評理」 許宇甄回酸「跟政論名嘴無異」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

總統賴清德批評國民黨跟民眾黨在立院當家，竟完全未審今年度總預算，也無視中國威脅，阻撓國防特別條例同樣阻撓，卻強行表決通過顏寬恆條款，中天條款，也通過了國民黨再度擁有黨產，希望全國的民眾能夠評評理，國民黨立委許宇甄批賴清德「完全沒有國家元首的高度」，通篇發言錯誤百出，甚至將正常的國會修法貼上標籤，這種政治操作的手法與政論節目的「名嘴」無異，只剩下打嘴炮與抹黑，令人感到極度遺憾。

許宇甄指出，賴清德口中所謂的「國民黨再擁有黨產」完全是假議題，救國團非國民黨附隨組織，何來回歸黨產之說？至於《衛廣法》與《立法院組織法》的修正，皆是為了完善媒體制度與國會運作的法治工程，絕非賴清德口中抹黑的「因人設事」。

許宇甄再嚴正駁斥，賴總統對於總預算的發言，根本是倒果為因、惡人先告狀！總預算之所以無法順利審查，根本原因在於行政院帶頭違法，不依法編列已三讀的「軍人加薪」及「提升警消的退休金替代率」之預算。許宇甄質問，立法院的職責是依法審查預算，若行政院送來的預算案本身就違法漏編、無視法律規定，立法院又要如何審查？賴清德身為總統，不回頭去糾正卓榮泰內閣的違法亂紀，反而指責堅持法治底線的在野黨，這種是非不分的態度，才是國家空轉的最大元兇。

針對賴清德說要「請全民評評理」，許宇甄表示，台灣人民的道理講得很清楚，是賴清德自己裝睡叫不醒。大罷免以 32:0 的懸殊比例慘遭民意封殺，這難道不是人民對民進黨操作政治、仇恨的否定？人民期待的是立法院發揮監督制衡的功能，而不是看著行政權無止盡地對抗國會。

許宇甄進一步抨擊，當行政院長卓榮泰搞出「不副署」這種毀憲亂政的作為，遭到民調強力否決時，賴清德不但沒有踩煞車，反而是設宴款待綠營立委，成為推動不副署「定海神針」，擺明了就是要跟主流民意對幹。

許宇甄指出，最新的《美麗島電子報》民調顯示，賴清德的執政不滿意度仍舊高於滿意度，人民的裁判已經非常清晰。面對如此清晰的民意訊號，賴清德充耳不聞，繼續躲在同溫層裡取暖。

許宇甄呼籲，賴清德總統應儘速放下心中的「我執」與鬥爭思維，停止對在野黨的政治攻擊。放下手中那把挑起內鬥的屠刀，真正尊重國會的職權，與在野黨攜手解決國家面臨的問題，不要再當一個只會噴政治口水的「名嘴總統」。

