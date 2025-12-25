賴清德批藍白卡國防預算 牛煦庭反嗆：軍人加薪都不編！

總統賴清德先前提出8年1.25兆元國防特別預算案，但已連續4次在立法院程序委員會遭到國民黨與民眾黨封殺，加上中央政府總預算至今也未能排入院會審查。賴清德今（25）日痛批在野黨口頭上聲稱支持國防預算，實際上卻以各種理由阻擋，連交付審查的程序都不願意進行，質疑在野黨的真實立場。國民黨立委兼發言人牛煦庭則反擊，行政院連軍人加薪的預算都不編列，是否真有提振國防的誠意，強調民進黨的政治操作無法欺騙人民。

國民黨立委兼發言人牛煦庭。（圖／中天新聞）

由於距離12月31日僅剩最後6天，中央政府總預算仍卡在立法院無法排審。賴清德表示,如果立法院無法如期審查總預算，就不要跟人民談憲政，連最基本的國家發展與人民所需預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？他強調，有任何問題都應該進入審查程序，執政黨經得起考驗，所編列的預算都有根據且符合人民需要。

賴清德進一步指出，國防預算是根據國家自我保護需求所編列，立法院若認為不妥可以刪除或刪減，但不應該用各種理由將預算案卡在委員會，連排案審查都不願意。他質疑在野黨公開表態支持國防預算，卻在程序上層層阻擋，這種作為讓國人聽不懂也無法理解。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

國民黨立委兼發言人牛煦庭則反嗆，無論如何情緒勒索，都無法改變行政院做不到依法行政的本質。他表示，在野黨要求的就是依法編列預算，鼓勵國軍、提振警消士氣，這麼基本的工作都做不到，加上溝通無能，總統發脾氣也無助於解決僵局。牛煦庭再次質疑，軍人加薪的預算都不編列，真的有提振國防的誠意嗎？他呼籲民進黨不要再進行政治操作，這些手法騙不了人民。

