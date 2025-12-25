賴清德批藍白卡總預算別談憲政 黃國昌砲轟：惱羞成怒秀下限

針對總統賴清德今天（25日）質疑在野別再談憲政，民眾黨主席黃國昌砲轟，這些話由賴清德口中說出，真是無比諷刺。（圖／李智為攝）

明年度中央總預算案遲未審查，總統賴清德今天（25日）罕見撂下重話，若立院無法如期審查總預算，就不要再跟人家談憲政。對此，民眾黨回應，真正踐踏憲政秩序、違背法治精神、全國最沒資格談「憲政」2字的正是賴清德本人。民眾黨主席黃國昌也砲轟，這些話由賴清德口中說出，真是無比諷刺，不好好檢討，還惱羞成怒、秀下限，早被全民看破手腳。

賴清德今天出席活動時提到，憲法明文規定立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完，只剩下6天，但目前還卡在程序委員會，「如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？」

對此，黃國昌痛批，「這些話由曾說中華民國憲法是災難的賴清德口中說出，真的是無比諷刺！」他接著質問賴清德，是誰允許行政院可以不依法編列立法院三讀通過為軍人加薪、警消提高退休金的預算？不依法編列預算、踐踏軍警消的尊嚴與權益，怎還敢大放厥詞，要審預算，依法編列不是應該是最基本的嗎？

黃國昌說，「菩薩畏因，眾生畏果」，一個連最基本要守法都做不到的總統和行政院長，不好好檢討，還惱羞成怒、秀下限，早已被全民看破手腳。

民眾黨也批評，真正踐踏憲政秩序、違背法治精神、全國最沒資格談「憲政」2字的正是賴清德本人。

民眾黨指出，賴政府踐踏軍警消權益，不依法編列立法院三讀通過，為軍人加薪、警消提高退休金的預算，自己連最基本的「依法編列預算」都做不到，到底是跟誰借的勇氣、能這般臉不紅氣不喘的大放厥詞？

民眾黨表示，立法院要求行政院依法、如實編列預算再送審，正是憲法賦予國會的核心職權，也是對人民納稅錢、對軍警消基層權益的把關。在行憲紀念日這天，一個「不副署、不公佈、不執行」三讀通過法案的三不總統，難道想多一個「不要臉」 ，湊成四不像總統？

民眾黨直言，賴清德妄圖復辟綠色威權，釀成一波又一波的憲政災難、更遙控行政權凌駕代表民意的立法權，賴清德若真的如他所說的關心國家發展與人民利益，就請依法編列預算、親赴國會報告、恢復司法機關獨立運作，而不是在鏡頭前尷尬上演憂國憂民的獨角戲。

最後，民眾黨酸說，2025年末的最大笑話，就是此刻高喊要談憲政，卻因毀憲亂政遭彈劾的賴清德。



