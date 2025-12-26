賴清德批藍白卡預算！ 傅崐萁轟自以為台南市長：把立院當台南市議會

傅崐萁指責總統賴清德持續把自己當作台南市長、也把立院當成市議會來處理；更批他的「5大於6」已經淪為「賴語錄」中的最新笑柄。（圖：立法院國會頻道）

賴清德總統怒轟藍白卡預算，有什麼資格談憲政，國民黨團總召傅崐萁批評賴清德持續把自己當作台南市長、也把立院當成市議會來處理；更批他的「5大於6」已經淪為「賴語錄」中的最新笑柄。（張柏仲報導）

傅崐萁說台灣現在已經變成一個完全人治的國家，只要是賴清德想做什麼，就做什麼；他不願意聽的、不願意看的，甚至也不願意去思考，傅崐萁說到現在賴清德還以為自己是台南市的市長，把立法院當成台南市議會在處理。

昨天賴清德要在野黨注意憲政，傅崐萁表示賴總統已經告訴全世界民主國家：大法官是5大於6，這已經是滑天下之大稽，以後我們小學生的算術都得要重教，5大於6？如果這就是「賴語錄」裡面「賴氏憲法」的相關規定，藍營對此非常遺憾。

至於賴總統所提到的總預算問題，傅崐萁則說總預算本身就是一個違法的法案，有很多法律通過的案子都沒有編列，但一個違法的預算卻要強迫國會和他一起當共犯、違法審查；一個違法的總統，卻要大家和他一起違法，傅崐萁說這是「教歹囝仔大小」，國民黨團還是會依法做好自己該做的事。