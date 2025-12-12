賴清德批藍白嚴重影響國安 召集立院黨團討論因應亂象 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

總統賴清德今（12）日出席台南國網雲端算力中心啟用活動前受訪時表示，今日中午召集的便當會，將與立法院民進黨黨團討論因應目前立法院藍白主導下所通過的一連串法案與相關局勢。他強調，近期立法院的作為已嚴重影響國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平權利，政府必須嚴肅面對。

賴清德指出，2024年總統與立法委員選舉後，民進黨在府院執政，國民黨與民眾黨則在立法院取得多數，形成不同政黨分掌行政與立法的局面。他表示，自去年5月20日上任以來，延續前總統蔡英文8年執政基礎，持續推動各項政策，致力讓國家更安全、經濟更進步，也讓人民獲得更好的照顧。

賴清德說，無論是地震、風災，或非洲豬瘟等重大挑戰，行政院長卓榮泰率領的行政團隊始終站在第一線，不眠不休協助地方政府進行救災與防疫工作。他表示，原本期待藍白主導的立法院，除善盡監督責任外，也能協助行政部門推動福國利民的法案，這才符合憲政精神，也最有利於國家整體發展。

賴清德指出，藍白當家的立法院卻反其道而行，繼去年通過《立法委員職權行使法》遭司法院憲法法庭判決違憲後，藍白並未檢討修正，反而進一步修改《憲法訴訟法》，導致憲法法庭運作遭到凍結。他也指出，目前中央政府總預算遲未審查，國防特別預算更被阻擋進入委員會審查。

賴清德強調，立法院近期多項法案透過逕付二讀方式通過，未經公聽會、也未經委員會審查，程序不正義情況嚴重。他表示，這些作為已實質削弱中央政府因應各種國內外挑戰的能力，因此有必要召集民進黨團，共同討論因應之道。

最後，賴清德也向在野黨喊話指出，民主政治本質就是政黨政治，彼此競爭本屬正常，但國家只有一個。他強調，民進黨在府院執政會以國家利益為最優先，也期盼藍白主導的立法院同樣能以國家利益為最高原則，彼此合作，讓國家持續進步，並贏得人民支持。

照片來源：總統府

