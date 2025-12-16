賴清德批藍白將台灣推向「在野獨裁」懸崖邊 黃國昌反批：自己搞獨裁說國會三讀通過法律是獨裁

民眾黨主席黃國昌





總統賴清德昨(15)日深夜發布錄影談話指出，立法院強行通過《財政收支劃分法》與反年金改革相關修法，恐造成財政失衡、年金提早破產及重大國政停擺，危及民主憲政與國家安全。這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。對此，民眾黨主席黃國昌今(16)日表示，賴清德自己搞獨裁，結果說國會三讀通過的法律是獨裁，丟臉丟到國際社會上面，已經開始語無倫次了嗎？

黃國昌今日上午赴台北地院旁聽京華城案，接受媒體聯訪，被問到總統府昨日釋出賴清德談話影片，批評在野獨裁。黃國昌回應，賴清德自己搞獨裁，結果說國會三讀透過的法律是獨裁，賴清德是要搞獨裁，丟臉丟到國際社會上面，已經開始語無倫次了嗎？連這種不合邏輯的詭辯都說得出來。

黃國昌表示，他就請賴清德總統回答一個最基本問題，哪一個國家國會三讀通過的法律，覆議案被立法院否決了以後，結果行政部門還可以選擇不公布？只有獨裁國家才能幹這樣的事情，賴清德、卓榮泰踐踏台灣的民主憲政，注定在中華民國憲政史上留下罵名。

