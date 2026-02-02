賴清德批藍白強闖「顏寬恒條款、中天條款」 黃國昌反嗆帶頭造謠

民眾黨主席黃國昌在廣播專訪時痛批，賴清德帶頭造謠，民進黨是為了發動政治攻擊才貼標籤。（資料照／林煒凱攝）

總統賴清德今（2日）批，國民黨、民眾黨在立院當家，強行表決通過「顏寬恆條款」、「中天條款」，這樣做到底對不對，希望全國的民眾能夠評評理。對此，民眾黨主席黃國昌在廣播專訪時痛批，賴清德帶頭造謠，民進黨是為了發動政治攻擊才貼標籤。

賴清德今說，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期對福國利民的中央政府總預算，卻沒有任何的審查，同時也無視於中國的威脅，對於國防特別條例也同樣在阻撓，可是用盡全力、因人設事強行表決通過「顏寬恆條款」、「中天條款」，同時也通過國民黨再度擁有黨產，「我覺得這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理」。

對此，黃國昌今於廣播專訪時痛批，賴清德帶頭造謠，賴說藍白因人設事，強行通過「顏寬恒條款」，其實上週民進黨立委就不斷造謠，國民黨立委牛煦庭上已經把民進黨的臉打腫，賴清德還是持續在造謠。

黃國昌表示，民進黨團唯一腦袋清楚的是莊瑞雄，因為莊瑞雄說這不是除罪化，沒有辦法適用到顏寬恒。助理費修法是要明確制度化，給助理更好的保障，這都可以被抹黑成「顏寬恒條款」。

黃國昌也說，民進黨一直說修《衛廣法》是為了《中天》，結果NCC說這不是中天條款，因為中天不適用，到底要聽NCC的，還是要聽民進黨的？民進黨為了發動政治攻擊，無視法律規定，就直接標籤化。

黃國昌說，《衛廣法》的條文要處理的問題很簡單，NCC撤照後，電視台當然有權利打行政訴訟。而若行政法院把NCC撤照處分給撤銷掉，那當然就該復台。不會因為立院通過這個法律，中天就當然復照，還要看最後行政訴訟的結果是為何。

黃國昌強調，如果行政法院認為當初NCC做的是對的，那《衛廣法》的修正對中天一點幫助也沒有；那如果行政法院說NCC當初決定是錯的，依照法律的規定，該怎麼辦就怎麼辦。



