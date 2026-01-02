賴清德批藍白彈劾浪費時間 蔣萬安：照這標準，大罷免就不浪費時間嗎？

政治中心／綜合報導

被問到賴清德批藍白彈劾浪費時間 蔣萬安反問「照這標準，大罷免就不浪費時間嗎？」（圖／翻攝畫面）

藍白日前聯手通過賴清德總統彈劾案提案，賴清德昨日在發表新年談話時感嘆指出，「大家想想看，我去年上任到現在，我不貪不取，沒有任何違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？」並質疑，藍白明知道沒有 2/3 的多數，還要提案批評浪費時間，對此，蔣萬安今（2）日回應說「如果照這樣的標準，大罷免就不浪費時間嗎？」

昨天元旦，賴清德在升旗過後，偕同副總統蕭美琴在總統府大禮堂發表「2026新年談話」。會後媒體詢問，被問到在野黨通過總統彈劾案提案，要求賴清德在 1 月 22、23日到立法院來進行說明以及詢答，賴清德會出席嗎？

賴清德回應時表示，「我去年上任到現在，我不貪不取，沒有任何違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？」特別是在不審查中央政府總預算、不審查國防特別預算的狀況之下，對總統提出彈劾，對人民如何交代？他個人的榮譽不重要，國家生存發展、人民的生活照顧才重要。所以如果在野黨要對他提出彈劾，至少正事也要做，牽涉到國家生存發展的國防特別預算、人民生活照顧的國家中央政府總預算也應該要排入審查。

賴清德指出，更何況根據憲法、跟立法院職權行使法的規定，國民黨跟民眾黨在立法院雖然是多數、過半的多數，但沒有達到 2/3 的多數，對總統的彈劾這個程序根本在立法院都通過不了，為什麼要把寶貴的立法院時間浪費在這裡？「你明知道你沒有 2/3 的多數，你還要提案，浪費時間，不把立法院寶貴的時間拿來審查中央政府總預算，拿來審查國防特別預算，拿來審查對國家發展、經濟發展有利的法案，卻把時間浪費在這裡，我希望在野黨能夠清楚跟社會大眾交代」。

對於賴清德批評藍白彈劾他是浪費時間，蔣萬安在出席「市長與里長有約-中山區」活動前受訪回應「如果照這樣的標準，大罷免就不浪費時間嗎？」

