賴清德批藍白彈劾總統浪費時間！黃國昌反嗆：大罷免32比0是哪個政黨？

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（1）日痛批，在野黨不把時間拿來審總預算，明知道沒有三分之二多數的席次還提案彈劾總統，是浪費時間。對此，民眾黨主席黃國昌則反嗆，浪費台灣社會一整年的大罷免，最後搞到32比0是哪個政黨？賴清德要不要跟台灣人民道歉？

賴清德今上午發表元旦談話，並受訪表示，他不貪不取、沒有任何違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？他嗆藍白，「你明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間，不把立法院寶貴的時間拿來審查中央政府總預算，拿來審查國防特別預算。」他認為，立委應該開始辦正事，審中央政府總預算，審國防特別預算，就不要再做這些事情。

黃國昌今上午參加新北市元旦升旗活動，並受訪表示，賴清德可能忘記民主前輩蘇貞昌說，「當總統毀憲亂政，國會該做的就是發動彈劾程序」。他反問，怎麼蘇2013年講的話，現在賴清德全部忘得乾乾淨淨，當初民進黨在蘇貞昌的帶領下，甚至連二分之一的席次都不到。

黃國昌批評，賴清德要談浪費時間，就請好好回覆國人，2025年浪費台灣人一整年時間搞大罷免，最後搞到32比0是哪個政黨？他稱，民進黨團總召柯建銘都說大罷免背後指揮的人是賴清德，賴清德要不要針對撕裂台灣社會、浪費台灣社會一整年的大罷免，跟台灣人民道歉？

針對出寫真集遭網友質疑，黃國昌則說，民進黨側翼的酸言酸語根本不用放在心上，比較重要是大家多運動、保持身體健康、精神好，這才是最重要的。

