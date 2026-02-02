賴清德批藍白通過顏寬恒、中天條款 黃國昌轟帶頭造謠

黃國昌新北市長競選總部2月1日正式成立，柯文哲、趙少康等人到場支持。李政龍攝



總統賴清德今（2/2）直批藍白，用盡全力、因人設事強行表決通過顏寬恆條款、中天條款，這樣做到底對不對，希望全國的民眾能夠評評理，民眾黨主席黃國昌反轟賴清德帶頭造謠，指綠委莊瑞雄說助理費修法非除罪化，沒有辦法適用到顏寬恒；《衛廣法》修法NCC又說中天沒有適用，「所以是NCC講的算，還是你賴清德講的算？」

總預算和國防特別條例持續遭封殺，對於新會期有可能尋求政黨合作、再向在野遞橄欖枝嗎？賴清德上午回應，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期對福國利民的中央政府總預算，卻沒有任何的審查，同時也無視於中國的威脅，對於國防特別條例也同樣在阻撓，可是用盡全力、因人設事強行表決通過顏寬恆條款、中天條款，同時也通過了國民黨再度擁有黨產，「我覺得這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理。」

黃國昌中午在專訪時痛批，到今天早上為止民進黨還在造謠，而且帶頭出來造謠的是民進黨主席、總統賴清德，賴清德說藍白全力因人設事，強行表決通過了「顏寬恒條款」，賴清德指的是助理費的事情，上週五民進黨的立委就不斷地在造謠，說這是顏寬恒的除罪化，藍委牛煦庭上去已經把民進黨的臉打得不曉得腫得跟什麼一樣，還是持續地在造謠，但是民進黨立委的發言，從那個時候在黨團協商，到三讀時候的發言，必須要老實講，唯一腦袋清楚的是莊瑞雄，「莊瑞雄說這個就不是除罪化嘛，這個沒有辦法適用到顏寬恒嘛」。

黃國昌提及，上週五有關於立法委員的助理費，第一個制度化，第二個這些助理很辛苦，他們應該有取得的，譬如說在職進修、年資、專業，每一項應該給他們的加給，在法律明確的制度化，給助理更好的保障，這樣子的條文都可以被抹黑成是顏寬恒條款。

黃國昌說，他上週五在立法院，聽民進黨的那些立委在那邊講，真的聽不下去，牛煦庭已經上去解釋得這麼清楚了，甚至民進黨自己的立委莊瑞雄講得很清楚了，「這根本沒有辦法達到幫顏寬恒除罪化的目的嘛。」結果，民進黨的套路是一致的，就是用他們手上有的媒體的優勢、網軍側翼的優勢，鋪天蓋地地繼續散播假訊息，把藍白幫助理，給人家比較好的待遇、制度化，這樣的條文，都可以把它抹黑成是顏寬恒條款。

黃補充，而且在施行日期的時候，是從下屆立委才開始適用，不要讓人家講說現在的立委要自肥，希望幫自己多爭取一些助理費、可以多聘助理，下一屆的立委才開始適用，這樣子可以被民進黨抹黑成是所謂的除罪化。「我真的快要受不了了，我相信，什麼是除罪化的條文，賴清德跟民進黨非常的清楚。真正在搞因人設事除罪化的，是你民進黨。」

他說，上一屆國會的時候，國務機要費除罪化，那個除罪化的條文，不就是你們民進黨占多數的國會的立委在推的嗎？民進黨立委，對於搞除罪化、對於因人設事，是太有經驗了，所以那個條文要怎麼寫，他們很清楚啊，在本次修正前的行為不罰，上次國務機要費他們就是這樣子搞的啊，當年搞《會計法》民進黨也是這樣搞的啊，那個才叫除罪化的條文。

黃國昌說，他公開邀請賴清德，回去把《立法院組織法》好好看清楚，跟當初民進黨在上一屆國會所推動《會計法》修正的條文，拿出來比較一下，看完了以後再告訴他，哪一個在因人設事？哪一個在搞除罪化？哪一個在搞溯及既往的條款？

至於中天條款，黃國昌直呼，「一模一樣的事情，超級好笑的。」民進黨週五一直在講修《衛廣法》是為了中天，因人設事啊、量身打造啊，講一堆，結果NCC出來講說這不是中天條款，因為中天根本沒適用，大家聽了不會覺得很亂嗎？那到底要聽NCC的，還是要聽民進黨的？「賴清德你告訴大家嘛，你說修《衛廣法》是中天條款，那NCC又說中天沒有適用，所以是NCC講的算，還是你賴清德講的算？搞得大家很混亂。」

黃國昌批評，其實答案只有一個，民進黨為了發動政治攻擊，法律制度的規定，全部丟到垃圾桶裡面，根本不管法律怎麼規定啦，「我民進黨說了算。怎麼樣解釋、怎麼樣標籤化，最符合我民進黨的利益，我就用這樣子方式，來把它標籤化，來進行我所想要配合我政治攻擊的解釋」，這就是民進黨。

他解釋，《衛廣法》的條文要處理的問題非常簡單，一個電視台，NCC把它撤照了，電視台當然有權利去打行政訴訟。NCC的判斷，如果在判斷的過程當中有違法，最後行政法院把NCC撤照的處分給撤銷掉了，也就是行政法院說NCC做的決定是錯的，這個違法的行政處分把它撤銷掉了，接下來該怎麼辦？該復台啊！這個不就最清楚的結論嗎？

他說，會因為立法院通過了這個法律，中天就當然復照嗎？當然不會啊，還要看最後行政訴訟的結果是什麼，最後行政訴訟的結果，如果行政法院認為當初NCC做的是對的，那《衛廣法》的修正對中天一點幫助也沒有；那如果今天行政法院說NCC當初的決定是錯的，依照法律的規定，「該怎麼辦就怎麼辦啊，人家的權利就要回復啊。」

針對黨產的部分，黃國昌指出，就事論事，這次有關於《黨產條例》，提案的委員修了兩個地方，第一個修本文，本來的條文是「或」，人事、財務或業務曾經受控制，就把它認為是附隨組織，這次修正把財務、人事「及」業務，本來是三擇一就滿足構成要件，把它改成三個都符合才滿足構成要件，按照本來提案的內容，改的要件會很嚴格，可能有一些組織就會被它排除在外。

他續指，但是最後國民黨所提的再修正動議，為什麼又把它改回來「或」？理由很簡單，因為民眾黨堅持，「我清楚地告訴中國國民黨，你們如果上面還是改成及，民眾黨不會支持。」本文不可以改成及，要維持原來的條文，改回來「或」，只要維持本來提的修正案是「及」，他不會支持、他會投反對票，這個訊息他七早八早就跟國民黨講，國民黨很清楚地知道了，所以最後才改回來「或」，就是他堅持，最後改的只有但書，「但曾隸屬於國家者不在此限。」

黃國昌說，如果要但書要符合但書的規定，只有一個組織，那個組織就是救國團，他們說什麼婦聯會回來了，胡說八道，亂講一通，真的曾經隸屬於國家的只有救國團，但救國團的部分，民眾黨為什麼這次會點頭同意，那個是因為之前，柯文哲還在當主席的時候，其實已經深入地了解過救國團它整個歷史的脈絡，它本來就是隸屬於國家的，不曉得大家記不記得一段歷史，1992年年代，中國國民黨有主流、非主流的鬥爭，那個時候救國團因為不想要讓前總統李登輝管，所以他們早就改組了，早就變成了是一個公益團體，「自己不想要讓中國國民黨附隨。」

黃國昌說，這個是1990年代的事情，現在都已經幾年了，那這幾十年來，因為柯文哲也有實際的去了解，就是那個救國團的運作，發現人家就在做公益，在教語言、教烹飪，在開各式各樣的課程辦活動，養了幾萬個家庭。甚至那個時候在COVID-19的時候，台北市政府要找防疫旅館，沒有人願意借，最後只有一個單位願意借，就是救國團把劍潭青年活動中心全部拿出來，給柯文哲當防疫旅館。

他強調，「經過了這一些的經驗，我們很清楚地知道什麼，不當黨產是不是應該要追討回來？台灣民眾黨的立場是，這個立場沒有任何改變。但是，你在追求轉型正義的過程當中，你不能夠去濫殺無辜啊」，人家過去這幾十年來都是靠在辦活動的收入，養了幾萬個家庭，那現在要趕盡殺絕，連這個公益團體人家過去所累積的東西，全部都要把人家幹掉，甚至要給人家追討。

