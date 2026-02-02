賴清德批藍白通過「顏寬恒條款」 黃國昌反嗆帶頭造謠：根本沒辦法用在他身上

總統賴清德今（2）日受訪時批評，在野黨在預算會期不審查中央政府總預算，並強行表決通過助理費修法的「顏寬恆條款」，對此，民眾黨主席黃國昌在節目《中午來開匯》批評，身兼民進黨主席的總統賴清德帶頭造謠，此次的修法根本沒辦法適用在顏寬恒身上，要賴清德將此次的《立院組織法》修法和當年民進黨強行通過的國務機要費除罪化，就知道誰才是因人設事。

賴清德今日前往台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁時受訪表示，立法院藍白在預算會期不審預算、阻撓國防條例，更通過各種爭議法案，包括「顏寬恆條款」、「中天條款」及黨產相關法案，這樣做到底對不對，希望全國民眾可以評評理。

廣告 廣告

黃國昌對此回擊，此次修法將國會助理的在職進修、薪資福利加給明確制度化，這樣給助理的保障都可以抹黑成「顏寬恒條款」，當時國民黨立委牛煦庭在發言時就已經打臉民進黨立委，黨團協商時民進黨立委莊瑞雄也已明確表示「這個就不是除罪化」、「沒辦法適用到顏寬恒」，然而民進黨其他立委與黨中央仍持續對外宣傳這是除罪條款，持續抹黑在野黨。

黃國昌表示，為了避免批評是自肥條款，法案明確規定施行日期是從下一屆立委才開始適用，且上一屆國會民進黨利用多數優勢修改《會計法》，將國務機要費除罪化才是真正的因人設事，他要賴清德回去把將上一屆民進黨修的《會計法》條文，與這次《立法院組織法》的修法條文進行對照，「就能清楚看出哪一個在因人設事？哪一個在搞除罪化？哪一個在搞溯及既往的條款？」

更多風傳媒報導

