賴清德批韓國瑜不該為侵略者找藉口 黃國昌酸：賴唯一作為就是動動嘴巴

賴清德今（17日）回應韓國瑜稱，面對境外敵對勢力，應該一致對外，不該替侵略者找藉口。對此，民眾黨主席黃國昌表示，賴清德至今唯一提出的具體作為就是動動嘴巴。（資料照片／李智為攝）

立法院長韓國瑜日前針對立委沈伯洋遭中國立案調查事件，提出「四隻腳」論述並批評總統賴清德是「自己生病要別人吃藥」，賴清德今（17日）回應稱，面對境外敵對勢力，應該一致對外，不該替侵略者找藉口。對此，民眾黨主席黃國昌表示，賴清德至今唯一提出的具體作為就是動動嘴巴，但保護中華民國的國民是總統責無旁貸的責任，若賴清德連這些事都要找別人幫忙，或許是時候慎重考慮是否還能兼顧這個職責。

黃國昌今於立院受訪時回應，韓國瑜作為立法院大家長已有清楚表態，不管是個別立委或台灣任何一個公民，本來就不該遭受這樣對待。重點是民進黨政府、賴清德提出什麼具體作為？賴清德唯一提出的具體作為就是動動嘴巴、要求韓國瑜幫忙，但請賴清德不要忘記，他是中華民國的總統，保護中華民國每一位國民，是總統責無旁貸的責任。

廣告 廣告

「在目前情況下，我們很遺憾地看到賴清德除了請韓國瑜幫忙以外，到底採取什麼具體作為跟措施？」黃國昌表示，中國對台灣在國際社會上的打壓，是早就且一直存在的「現在進行式」，國人關心的是總統與執政黨政府到底做了什麼，以及提出什麼有效方式加以反制、保護中華民國國民？這才是國民關心的事情。

黃國昌批評，若賴清德覺得這些事情自己沒辦法解決，要找別人幫忙的話，或許是時候賴清德要慎重考慮，自己還能不能夠兼顧總統這個職責。



回到原文

更多鏡報報導

賴清德嗆韓國瑜「不該為侵略者找藉口」 沈伯洋：中國羅織罪名才該被譴責

中日關係緊張！賴清德「籲中國三思」：勿成為麻煩者

砍斷桌腳是中國不是台灣！賴清德反嗆韓國瑜：不該為侵略者找藉口