賴清德批韓國瑜不該為侵略者找藉口 黃國昌酸：賴唯一作為就是動動嘴巴
立法院長韓國瑜日前針對立委沈伯洋遭中國立案調查事件，提出「四隻腳」論述並批評總統賴清德是「自己生病要別人吃藥」，賴清德今（17日）回應稱，面對境外敵對勢力，應該一致對外，不該替侵略者找藉口。對此，民眾黨主席黃國昌表示，賴清德至今唯一提出的具體作為就是動動嘴巴，但保護中華民國的國民是總統責無旁貸的責任，若賴清德連這些事都要找別人幫忙，或許是時候慎重考慮是否還能兼顧這個職責。
黃國昌今於立院受訪時回應，韓國瑜作為立法院大家長已有清楚表態，不管是個別立委或台灣任何一個公民，本來就不該遭受這樣對待。重點是民進黨政府、賴清德提出什麼具體作為？賴清德唯一提出的具體作為就是動動嘴巴、要求韓國瑜幫忙，但請賴清德不要忘記，他是中華民國的總統，保護中華民國每一位國民，是總統責無旁貸的責任。
「在目前情況下，我們很遺憾地看到賴清德除了請韓國瑜幫忙以外，到底採取什麼具體作為跟措施？」黃國昌表示，中國對台灣在國際社會上的打壓，是早就且一直存在的「現在進行式」，國人關心的是總統與執政黨政府到底做了什麼，以及提出什麼有效方式加以反制、保護中華民國國民？這才是國民關心的事情。
黃國昌批評，若賴清德覺得這些事情自己沒辦法解決，要找別人幫忙的話，或許是時候賴清德要慎重考慮，自己還能不能夠兼顧總統這個職責。
更多鏡報報導
賴清德嗆韓國瑜「不該為侵略者找藉口」 沈伯洋：中國羅織罪名才該被譴責
中日關係緊張！賴清德「籲中國三思」：勿成為麻煩者
砍斷桌腳是中國不是台灣！賴清德反嗆韓國瑜：不該為侵略者找藉口
其他人也在看
總統籲韓國瑜聲援沈伯洋 學者：立委人身安全是立法院長職責所在
中國近期以分裂國家為由施以「長臂管轄」，揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋，賴清德總統及立法院長韓國瑜為此隔空喊話。學者認為，身為立法院長的韓國瑜其實是全世界最應該為沈伯洋安全負責的人，結果他卻檢討自己人，相關發言並不妥當，且國民黨團建議成立「立法院兩岸事務因應對策小組」也只是煙霧彈，完全是在轉移焦點。 中國近期以分裂國家為由施以「長臂管轄」，揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋，立法院長韓國瑜並未依賴清德總統的呼籲聲援沈伯洋，而是提出「台灣安全4支腳」理論，賴總統今天再度喊話，請韓國瑜三思，希望能一致對外，而非為侵略者找藉口。 真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫分析指出，賴總統呼籲韓國瑜聲援沈伯洋其實有所本，因為立法院長是由立委互選產生，相當於所有立委的代表，而且他擁有警察權，有責任維護立法院的秩序、確保立委的生命安全，所以，全世界最應該為沈伯洋安全負責的人就是韓國瑜，而且他能做的事還有很多。陳俐甫說：『(原音)他這個發言方式完全逃避立法院長可以做的責任，例如立法院長可以譴責，或是立法院提案、通過決議，或他個人表達意見，他有很多的做法，或是聯合...立法院有跟全世界各國的國會有一些平台、有一些連中央廣播電台 ・ 5 小時前
賴喊話韓「不該替侵略者找藉口」 王鴻薇：因為沈伯洋轉戰台北才連日相挺？
「賴清德不聲援八囧閩南狼，要提名沈伯洋選台北了嗎？」，王鴻薇表示，上週賴清德針對沈伯洋遭陸方立案調查，竟牽拖韓國瑜院長，三軍統帥卻找韓國瑜求救，結果韓國瑜院長直球對決，指賴清德「自己生病讓別人吃藥」。除了要求不要消費沈伯洋委員以外，還提及賴清德主政下，包...CTWANT ・ 6 小時前
酸賴清德僅動嘴請韓國瑜幫忙 白委：保護國民是總統責任
賴清德總統日前喊話立法院長韓國瑜，應出面聲援被中國通緝的綠委沈伯洋，而韓提「四隻腳」論述並批評「自己生病要別人吃藥」；賴清德17日再表態，所謂「四隻腳」是中國打斷，呼籲不該替侵略者找藉口。對此，民眾黨主席黃國昌表示，賴清德唯一具體作為就只有動嘴巴、要韓國瑜幫忙，但保護國民是總統責任，倘若賴本身無法解決，那應慎重思考自己能否兼顧該職責。中時新聞網 ・ 12 小時前
賴清德：中央與地方都應依法完整移交檔案、不應以任何理由拒絕或遮蔽
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（17）日表示，國家檔案館負責徵集典藏各級政府重要檔案，檔案是全民共同記憶，也是民主的重要基石，中央與地方都應依法完整移交檔案，不應以任何理由拒絕或遮蔽。他也說，台灣是一個民主國家，民主政治就是政黨政治，政黨政治自然而然會有不同理念與主張，也會進行競爭，但大家都是同一國，面對未來威脅的時刻要團結一致，一定要深刻理解侵略者最害怕的就是團結的力量。 賴清德今上午出席「國家檔案館開幕典禮」，並致詞表示，很榮幸代表國人主持國家檔案館開幕典禮，並感謝前總統蔡英文、歷任行政院院長、國發會與檔案管理局同仁多年努力，以及新北市長侯友宜大力協助，使整體建館工程順利推展。他說，團隊以最新的思維迎接國家檔案館成立，推動檔案管理智慧化，使所有走入國家檔案館的民眾都能更便利地搜尋所需資料，值得給予高度肯定。 賴清德表示，國家檔案館負責徵集典藏各級政府重要檔案、民間珍貴文書及國外典藏的台灣相關檔案。這些檔案不僅記錄政府施政軌跡，也呈現社會變遷脈動，是全民共同的生活記憶。期盼中央與地方機關都應依法徵集、完整移交檔案，不應以任何理由拒絕或遮蔽，確保國家檔案館能完整收錄並妥善管理。新頭殼 ・ 12 小時前
中日緊張 鄭麗文轟賴清德：火上加油、對維繫和平毫無助益
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前表態「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」，造成中日關係緊張升溫。總統賴清德今（17日）喊話，呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。國民黨主席鄭麗文則透過臉書發文批評，賴清德的回應，無疑是火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益；在台海與區域局勢敏感之際，領導人更應保持謹慎與克制，而不是以意識形態掛帥。 鄭麗文表示，面對近期陸日情勢陡升，國際社會高度關切。她就任國民黨主席後，上星期陸續與美、日、德、英及新加坡等多國代表深入交流，不論是亞洲、歐洲或北美的朋友，各方針對台海局勢的看法都高度一致，那就是「台海要和平，不要戰爭。」 鄭麗文表示，這不只符合台灣的利益，也是整個區域、甚至全球的共同期待。她理解各國對區域安全的關切，她也深信，大家心中真正希望的，是看到台海和平、穩定，不要走向衝突。正如她一再強調的，「台灣沒事，日本沒事」，台海穩定，整個區域才安心。 鄭麗文強調，她始終認為，兩岸問題應透過對話與交流來構築和平、降低風險。只要兩岸能夠和解、和平，任何歧異都能透過和平方式妥善處理，自然新頭殼 ・ 7 小時前
籲聲援沈伯洋遭韓國瑜反嗆 賴清德：別替侵略者找藉口
今(115)年10月底，民進黨立委沈伯洋遭中國重慶市公安局以涉犯「分裂國家罪」立案調查，更揚言要透過國際刑警組織全球抓捕，引發熱議。日前，總統賴清德出面聲援沈伯洋，並喊話立法院長韓國瑜站出來捍衛國會尊...華視 ・ 12 小時前
中日局勢升溫！賴清德籲中國「克制」 鄭麗文批「火上加油」：藉機進行政治操作
日本首相高市早苗日前提出「台灣有事」相關言論引發中國強烈不滿，中日緊張關係升溫。總統賴清德今(17)日呼籲中國應克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。對此，國民黨主席鄭麗文則認為，賴...華視 ・ 7 小時前
遭韓批「打斷台海3隻腳」！ 賴總統：別替侵略者找藉口
遭韓批「打斷台海3隻腳」！ 賴總統：別替侵略者找藉口EBC東森新聞 ・ 9 小時前
沈伯洋選北市長可能性愈來愈大？藍議員揭：賴清德想複製陳時中模式
大陸官方日前以「分裂國家罪」為由，對民進黨立委沈伯洋發布全球通緝，事後聯電創辦人曹興誠呼籲總統兼黨主席賴清德，提名沈伯洋參選2026台北市長，引發各界議論。對此，國民黨台北市議員楊植斗認為，日前賴清德要求立法院長韓國瑜表態，想藉此拉抬沈的聲量，恐想複製陳時中模式，讓他質疑「沈伯洋選台北市長的可能性愈來愈大？」中天新聞網 ・ 6 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 8 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 9 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 12 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 11 小時前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 10 小時前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 14 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 1 天前