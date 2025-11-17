賴清德批韓國瑜「替侵略者找藉口」 沈伯洋：中國應被譴責

民進黨立委沈伯洋遭中國通緝。(資料畫面)

中國以涉及「分裂國家罪」宣稱立案偵查民進黨立委沈伯洋，總統賴清德日前喊話立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，反被嘲諷「自己有病要別人吃藥」。今（17日）賴清德再批評韓國瑜不該替侵略者找藉口；沈伯洋則回應，中國延伸法律管轄權、羅織罪名就應該被譴責，對韓國瑜來講，不應該對這件事有其他解讀狀況。

總統賴清德日前針對民進黨立委沈伯洋遭中國通緝表示，中國對台灣並沒有管轄權，沈伯洋捍衛國家主權並無任何違法，希望立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。不過，韓國瑜卻批評賴清德「自己生病要別人吃藥」，一張桌子有4隻腳，賴清德兼民進黨主席，權力一把抓，卻把台灣安全的4隻腳打斷3隻。

廣告 廣告

對此，賴清德今（17日）上午受訪時指出，希望韓國瑜能夠了解，沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，也等於是在傷害台灣憲政體制。中國處處利用機會分化台灣跟美國的關係，散布疑美論，真正砍斷韓國瑜桌子4隻腳的其實是中國，並不是台灣，雖然與韓國瑜分屬不同政黨，但面對敵外政治勢力的攻擊打壓，應該要團結一致對外，所以請韓國瑜三思，不該替侵略者找藉口。

而沈伯洋則回應，如同賴清德所說「分屬於不同政黨，競爭難免，但是都屬於同一國家」，自己只是即將被通緝的人，但真正被通緝的其實是中華民國國軍，「中華民國國軍被跨境鎮壓、被通緝，我們應不應該站出來？」沈伯洋強調，政黨形式、意識形態不同都不重要，中國延伸法律管轄權、羅織罪名就是應該被譴責，對韓國瑜來講，不應該對這件事有其他解讀狀況。





更多《鏡新聞》報導

賴總統呼籲聲援沈伯洋 韓國瑜嗆：自己生病要別人吃藥

中國揚言「全球抓捕」沈伯洋 賴清德：盼韓國瑜維護國會尊嚴

中共追緝「台獨打手」！ 閩南狼出面自首1／打臉中共通緝沈伯洋平安返台 中國跳腳嗆台獨窮途末路