賴清德批預算卡關「憲政最荒謬」 黃國昌反嗆：總統不公布法律才荒謬

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

總統賴清德日前出席無人機業界活動時表示，無人機相關預算與中央政府總預算在立法院卡關，非常可惜，政黨競爭不能犧牲國家利益，更說「我不會放棄」，還說總預算在野黨一拖再拖，「真的要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況嗎？」對此，民眾黨主席黃國昌反擊，中華民國憲政史上最荒謬的是總統可以選擇性不公布國會三讀通過的法律。

黃國昌。（圖／資料照）

黃國昌今天上中廣新聞網千秋萬事節目，接受王淺秋專訪。被問到賴清德昨天的說法，黃國昌說，他覺得分成幾段來加以回應。第一個，賴清德總統說，總預算審查延宕的這件事情是中華民國憲政史上最荒謬的，「那其實他說錯了，因為中華民國史上憲政最荒謬的事情，是一個總統，竟然可以依照自己的意思，選擇性的不公佈國會三讀通過的法律。」

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黃國昌說，這個是台灣民主憲政的根基。一個總統對於國會三讀通過的法律，高興的就公佈，不高興的就不公佈、就不執行，這才是中華民國憲政史上最荒謬。賴清德可以回去回顧，我們從真正行憲以來，到目前為止，除了賴清德以外，有哪一位總統對於國會三讀通過的法律，竟然自己可以決定他不公佈？「你根本就是在做太上皇嘛」。

黃國昌說，講到總預算審查延宕的事情，過去也不是沒有發生過，賴清德在立法院裡面也當過立委，心裡應該非常清楚。那為什麼今年的總預算審查會延宕？不正是因為對於國會三讀通過的法律，賴政府沒有依法編列預算？

黃國昌說，對於無人機特別條例，什麼時候有立委提特別條例，針對無人機，授權行政部門每年都編特別預算且沒上限，沒看過這麼荒謬的事。過去很多公民團體批評「特別預算常態化」，現在都不敢吭，這不是特別預算常態化，這是特別預算病態化了。



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