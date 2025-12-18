賴清德批「在野獨裁」反遭藍白酸 學者指沒聽過不代表不存在

總統賴清德支持卓榮泰不副署《財劃法》 決定，引法在野黨抨擊。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院不副署新版財劃法，朝野陷入僵局，總統賴清德總統肯定行政院長卓榮泰依憲法「不副署」，捍衛民主憲政，並批在野黨推動的修法，會將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。一席在野獨裁引發藍白跳腳狂酸，台北市長蔣萬安說，古今中外他從未聽過「在野獨裁」，民眾對民進黨政府才是忍無可忍。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元提出三項問題反問蔣萬安，

葉耀元透過臉書發文表示，蔣萬安沒有聽過「在野獨裁」，並不代表藍白沒有用國會多數來綁架行政權。「你有沒有聽過跟該現象存不存在一點關係都沒有。不然你跟我說說國際關係裡面運用膽小鬼賽局所建構的嚇阻理論為什麼需要加上國家的信用度才能生效？搞懂我剛剛的問題，就會知道藍白的行為就是在破壞台灣的安全好嗎。」

對於蔣萬安稱「民眾對民進黨政府才是忍無可忍」？葉耀元質疑，那為什麼民進黨的支持度高於國民黨加民眾黨的支持度呢？你講這句話的證據是什麼，是講給自己支持者聽的嗎？

葉耀元強調，朝野僵局是因為藍白要用立法權來恣意妄為違法亂紀，綁架行政權與全部的台灣人，才會產生這個問題。如果藍白認為這是不對的，那你們為何不使用憲法給予你們的否決權：「倒閣」呢？不敢倒閣的話，就好好的去做朝野協商，不然你們可以解釋一下為什麼民進黨提出跟國安相關的法案連討論都沒有討論就被砍掉是什麼意思嗎？

