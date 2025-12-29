賴清德批「在野獨裁」 最新民調曝近半數民眾不買單

賴清德總統日前表示，立院通過《財劃法》與反年改相關修法，恐造成財政失衡及重大國政停擺，危及民主憲政與國家安全，更將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。最新民調顯示，有36.8%民眾認同此說法，49.9%不認同。

賴清德日前提到「立法濫權、在野獨裁」，引發爭議。（圖／中天新聞）

對於賴清德批評「立法濫權、在野獨裁」，根據《美麗島電子報》公布的最新民調顯示，有36.8%表示認同，也有49.9%民眾不認同，未明確回答的有13.3%。

賴清德。（圖／中天新聞）

另外，立法院日前三讀通過《財劃法》修法，行政院提出覆議但被否決，行政院長卓榮泰日前表態「不予副署」本次修法，賴清德也表示支持，引發討論。該民調也詢問民眾，「我們國家不論是哪一個黨執政，您認為立法院院會三讀通過的法律，總統和行政院長可不可以自己決定要不要接受」，民調顯示，有26.7%民眾認為可以如此，60.0%認為不可以，未明確回答有13.3%。

卓榮泰不副署財劃法，引起輿論譁然。（圖／中天新聞）

本次民調時間為2025年12月22日至12月24日，由戴立安負責問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI）；調查對象為設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾。抽樣設計採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機跳號處理，行動電話則依數位發展部公布的編碼字首進行後5碼隨機跳號處理，並成功完訪1083人（住宅電話705人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。對雙架構合併樣本與行動電話次樣本性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與教育程度等項進行樣本代表性檢定與raking加權。

