賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光

總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。

賴清德總統稱「在野獨裁」引發爭議（圖／總統府提供）

對於行政院長卓榮泰決定不副署《財劃法》，賴清德表示支持，並強調在野黨正推動一系列濫權立法。然而這項「在野獨裁」的說法在網路上引發強烈反彈，《桃園孫先生》YouTube頻道針對「賴清德指控在野黨獨裁，請問您？」進行投票調查。

根據投票結果，高達93%的網友選擇「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」，僅5%網友認同「對，在野黨獨裁」，另有1%選擇其他，1%表示沒意見。投票結果呈現一面倒的態勢，顯示多數參與投票的網友並不認同賴清德的說法。

有網友質疑「沒政權如何獨裁？求教」、「賴很荒謬，難道不懂這種指控，就是推翻民主」。也有網友批評「獨裁的人不習慣立法權不在手上，現在不演了，直接閹割立法院」、「這個執政黨沒救了」。另有網友表示「莫名其妙，全世界哪有在野獨裁，這種言論萊爾中分也說得出口！別忘了32:0慘敗！還那麼囂張」、「睜眼說瞎話」、「做賊的喊抓賊」。

更有網友指出「賴清德是睜眼說瞎話，不服輸，所有權力都在他執政黨的手裡，這資源用不盡，還治理不好！哪有在野黨獨裁，在政治學中沒有教」。強調「在野獨裁」一詞在政治學理論上並不成立，執政者如何能將獨裁一詞套用在未掌握行政權的在野黨身上。

