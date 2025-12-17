賴清德批「在野獨裁 蔣萬安反嗆：古今中外沒聽過

蔣萬安17日上午前往北士科T17、18視察輝達基地預定地。 圖：北市府提供

[Newtalk新聞] 賴清德總統15日深夜發布錄影談話，稱在野黨在立法院推動的修法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」；行政院長卓榮泰則稱在野黨的作為人民已經忍無可忍。對此台北市長蔣萬安17日表示，「忍無可忍」四個字常常聽到民眾對民進黨政府說，「在野獨裁」這四個字反而古今中外沒人聽過。

蔣萬安17日上午前往北士科T17、18視察，會前被媒體問及，財劃法修正案通過至今，卓榮泰宣布不副署、不執行，北市府115年度預算至今也未定，恐影響到北士科未來發展。蔣萬安回應說，行政院不副署這件事，不只是在憲政方面，對地方接下來整體市政的推動，以及財務上面確實造成一定的衝擊。

蔣萬安直言，不管是捷運、校舍改建、市場改建等等，這些確實都有影響，當然也包含到未來銜接北士科的輕軌，以及捷運十字的路廊，這些不只是耽誤到台北市政的推動，也耽誤到國際對台灣AI產業的發展。

至於針對賴總統稱「在野獨裁」、卓榮泰「人民忍無可忍」的說法，蔣萬安則批評，「忍無可忍」四個字他是常常聽到民眾對民進黨政府說，在野獨裁這四個字反而古今中外沒人聽過。

