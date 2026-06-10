賴清德批「憲政以來最荒謬」 黃國昌嗆：選擇性不公布法律才荒謬

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

115年度中央政府總預算案尚未通過，總統賴清德昨表示，不知道未來立法院要怎麼審預算，難道2026年的預算要跟2027年的預算一起審，真的要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況嗎？民眾黨主席黃國昌今（10日）反嗆，賴說錯了，中華民國憲政史上最荒謬的是，總統可以選擇性不公布國會三讀通過的法律。

黃國昌上午接受中廣新聞網節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，針對賴清德昨出席無人機業界活動時，致詞提及中央特別預算當中相關無人機產業部分，可能還沒辦法通過，不知未來立法院要怎麼審預算，難道2026年的預算要跟2027年的預算一起審，真的要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況嗎？黃國昌說，他認為可分成幾段來加以回應。

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黃國昌指出，第一、賴清德總統說，總預算審查延宕的這件事情是中華民國憲政史上最荒謬的，其實賴說錯了，因為中華民國史上憲政最荒謬的事情，是一個總統，竟然可以依照自己的意思，選擇性的不公佈國會三讀通過的法律。

黃國昌強調，這是台灣民主憲政的根基，一個總統對於國會三讀通過的法律，高興的就公佈，不高興的就不公佈、不執行，這才是中華民國憲政史上最荒謬。並要賴可以去回顧，從真正行憲以來，到目前為止，除了賴清德以外，有哪一位總統對於國會三讀通過的法律，竟然自己可以決定他不公佈？「你根本就是在做太上皇嘛！」

黃國昌更稱，講到總預算審查延宕的事，過去也不是沒發生過，賴清德在立法院裡也當過立委，應該非常清楚。為什麼今年的總預算審查會延宕？不正是因為對於國會三讀通過的法律，賴政府沒有依法編列預算？

黃國昌直言，對於無人機特別條例，什麼時候有立委提特別條例，針對無人機，授權行政部門每年都編特別預算，且沒上限，沒看過這麼荒謬的事。過去很多公民團體批評「特別預算常態化」，現在都不敢吭，這不是特別預算常態化，這是特別預算病態化了。

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