賴清德批「擋國防預算換鄭習會」 鄭麗文反嗆「倒貼」：對美軍購求過境紐約

​國民黨主席鄭麗文昨（26）日在節目中，談及與中國國家主席習近平會面的可能性，掀起熱烈討論，總統賴清德則於今（27）日批評，在野黨在擁抱習近平的同時，邊彈劾台灣民選總統、邊擋國防預算；對此鄭麗文反擊表示，難道賴清德對美軍購「是為了交換出訪過境紐約？」

鄭麗文出席「黨員Reset拓點計畫」並在會前接受訪問時，被問到賴清德批評「鄭習會有交換條件」一說；鄭麗文直言，希望賴清德不要以小人之心度君子之腹、惡意帶風向。

總統賴清德批評在野「邊擁抱習近平邊彈劾台灣總統」。（資料照，顏麟宇攝）

鄭麗文強調未來若出訪中國「沒有任何的密室交易、不可能出賣中華民國利益」，她同時表示，賴清德在拒絕與對岸交流的同時，一邊指責在野黨與中國交流的行為，甚至還惡意扭曲背後動機，殊不知藍營赴中只有一個目標，就是累積善意，化解兩岸當前兵凶戰危的氣氛。

面對賴清德質疑「擋國防預算是為了換取鄭習會」，鄭麗文反嗆，難道賴清德對美軍購是為了過境紐約，還是連交換條件的資格都沒有「只是一味倒貼？」

鄭麗文強調，只要賴清德接受九二共識、下架台獨黨綱，兩岸就有和解可能，賴清德更能「如願」請習近平喝珍珠奶茶。至於賴清德指責在野擁抱習近平、彈劾台灣民選總統一事，鄭麗文則表示，前總統陳水扁、蔡英文都沒有被彈劾過，賴清德要做的應該是反省自己，別再藐視憲法、藐視民主政治運作最基本的ABC，「否則只有面臨全民的唾棄」。

