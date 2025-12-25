賴清德批「用政治理由阻擋總預算」 重話轟藍白：有什麼資格談憲政？
總統賴清德今（25日）出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮，提到憲法明文規定，立法院要在今年12月31日前審定完明年度預算，剩下6天，卻還卡在程序委員會，連到委員會審查都沒有。他為此撂重話：「如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，不要再跟人家談什麼憲政。連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格談憲政？」
賴清德語重心長說，政黨競爭難免，但是不能夠犧牲國家的利益，也不能犧牲人民利益，特別用這個機會，建請立法院審慎通過中央政府總預算，尤其是國防特別預算也應該要如期通過。他也質疑：「公開講支持國防預算，再藉由各種理由，連交付審查都不願意，我聽不懂、也沒有辦法理解。既然聲稱支持，那為什麼連審查都不願意？有什麼問題就審查嘛。」劍指國民黨一邊喊支持，卻4度擋下1.25兆軍購。 賴清德強調，執政黨禁得起考驗，會坦誠地面對每一筆預算，編的預算都有根據，都符合人民需要，國防預算也是根據國家自我保護的需求所編列，立法院認為不宜可以刪除或刪減，但就是不能藉由各種理由卡在程序委員會，連排案都不願意。
賴清德於結尾時喊話，特別利用這個機會，建請在野黨跟執政黨共同合作，立法院能夠盡速審議中央政府總預算跟國防特別預算。
