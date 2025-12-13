賴清德批「藍白主導立院沒學到教訓」 醫提大罷免敗績反嗆：連票多的贏都搞不清楚

總統賴清德昨（12）日出席台南國網雲端算力中心啟用會，會前受訪談及立法院現況，砲轟藍白凍結憲法法庭、強推不合理法案，甚至多次阻擋預算「沒有得到教訓」；精神科醫師沈政男表示，綠營的大罷免以失敗告終，代表以藍白為多數的國會「是最新也最正當的民意」，沈政男更嘲諷表示，當年綠營還在訕笑立法院長韓國瑜「選舉就是票多的贏」在講廢話，但現在只證明，綠營連這樣的道理都搞不清楚。

「我有沒有說過，賴清德就是喜歡教訓別人？」沈政男透過臉書發文，提到賴清德批評藍白「不知反省」、「沒有得到教訓」的相關發言；沈政男痛斥，這就是綠營主政下的台灣，才會讓法律有沒有違憲、有沒有符合民意，變成像賴清德本人說了算。

沈政男強調，大罷免失敗以後，以藍白為多數的國會才是最新、也最正當的民意，卻被賴政府形容為惡魔一般的政黨。沈政男也直言，綠營之所以現在才提出「閣揆不副署」的方式硬槓藍白提出的法案，就是因為「已經不能再提罷免案」，這才從憲法翻出這一招。

「現在綠營那些叫囂說藍白胡亂修法的人，是不是就是大罷免那一批？」沈政男指出，賴清德完全沒有把罷免後的最新民意放在眼裡，代表綠營完全搞不清楚狀況，未來也只會輸得更慘。沈政男也提到，韓國瑜曾經因為「選舉就是票多的贏」一席話遭到綠營訕笑，然而賴政府現在的所作所為，卻證明了綠營自己連「選舉是票多的贏」都搞不清楚，才會以為自己代表多數民意。

