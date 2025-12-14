賴清德找中配吃麵 鄭麗文酸廉價戲碼：吃碗麵就能掩蓋侵犯人權？

總統賴清德近日拜訪中配郭明華，國民黨主席鄭麗文今（14日）說，賴清德再次廉價作戲，吃一碗麵就能掩蓋歧視特定族群的做法嗎？（圖／國民黨提供）

總統賴清德近日釋出影片，他前往位於台北市中山區「開封包公府私房麵館」，拜訪中配老闆郭明華。對此，國民黨主席鄭麗文今（14日）說，賴清德再次廉價作戲，吃一碗麵就能掩蓋歧視特定族群的做法嗎？與其作這種廉價的秀，還不如真正回歸憲法精神。

鄭麗文今於屏東黨慶受訪時表示，中華民國憲法是一個保障且尊重人權的憲法，民進黨不要想利用中華民國四個字，而對憲法的精神、價值視而不見，「每天都把陸配視作為特定族群，不斷地歧視、剝奪其人權，甚至個個都貼上標籤，彷彿是中共同路人」。

「這一切都沒有任何的法律基礎！」鄭麗文批，賴清德再一次廉價地作戲，吃一碗麵就可以掩蓋侵犯人權？吃一碗麵就能掩蓋歧視特定族群的做法嗎？賴清德與其做這種廉價的秀，還不如真正回歸憲法的精神，「如果你看不懂中華民國憲法的話，我願意幫你上課」。

批賴政府執政失敗提前選舉時程 鄭麗文：國民黨按部就班嚴正以待

針對明年地方選舉，鄭麗文也說，這次史無前例地看到民進黨大幅提前提名作業，當年把選舉分成地方跟中央選舉，就是希望台灣不要每天都在選舉。賴清德因為執政失敗、沒有成績，大罷免大失敗，所以非常地緊張，才把提名選舉作業，大幅的提高到前一年，變成每天都在選舉。

鄭麗文強調，老百姓希望看到執政黨認真做事，而不是每天都在搞選舉，但民進黨要這樣惡搞，在野黨也只好奉陪，因為明年非贏不可，不能夠再任由民進黨胡鬧下去，所以一定會按部就班，嚴正以待。

鄭麗文說，大家可以放心，國民黨已經啟動了相關的提名作業，應該協調的要協調，應該初選的要初選，沒有爭議的也會在最適合選區的時間來完成提名。



