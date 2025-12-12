賴清德找綠委背書宣戰在野黨 力挺財劃法不副署或不執行

總統賴清德邀集民進黨立委召開便當會，針對財劃法修法達成共識，行政院將不副署，或副署但不執行，都定調是「合憲」手段。（圖片來源／總統府）

針對藍白陣營強行通過《財政收支劃分法》修正案，多次否決行政院提出的覆議案，憲政陷入僵局，總統賴清德今（12）日邀集民進黨立委於中央黨部召開便當會達成高度共識，定調行政院不副署，或副署但不執行，都是「合憲」手段。

民進黨團背書和力挺賴清德和行政院長卓榮泰在後續商議，所做出的最後決定。在綠營拉高戰線宣戰後，《財劃法》修正不執行，已由黨籍立委「背書」，朝野火線對抗將持續延長。

賴清德則是上午於南科國網雲端算力中心啟用典禮時接受媒體聯訪指出，去年通過立法委員職權行使法後，被司法院憲法法庭判決為違憲，藍白未檢討改進，也沒有得到教訓，「反而一不做、二不休，修改憲法訴訟法，乾脆凍結司法院憲法法庭。」

賴清德稱，如今放著中央政府總預算不審，也阻止（1.25兆）國防特別預算進入委員會審查，「變本加厲透過逕付二讀，沒有公聽會也沒有委員會審查，通過許多法案」。

賴清德批藍白未檢討變本加厲，鍾佳濱稱應倒閣和解散國會

「這段時間藍白主導立法院通過種種法案，已嚴重影響國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平權利。」賴清德強調，他當然要召集立法院民進黨團，共同討論如何因應局勢，「但國家只有一個，在府院執政的民進黨，要以國家利益為最優先。」

民進黨團幹事長鍾佳濱則是在便當會後表示，「總統考慮會請行政院長，依憲法上明文『副署權』，來針對後續以及前面的各項法律案，到底如何因應做出準備」。

鍾佳濱指出，由於憲法法庭被癱瘓，對於這些擴權、濫權、破壞權力分立，有違憲之虞的法令，無法透過憲法法庭來有效及時遏止。

「如何讓在野多數回歸到憲政應有的體制，就是透過憲法機制，重大政治爭議應該對行政院倒閣。」鍾佳濱解釋說，也就是不信任投票，以及後續可能的解散國會來進行，以全民意志作決定。

綠盼失速國會踩煞車，張惇涵列席說明後續因應

民進黨政策會執行長吳思瑤則說，「不管是選擇不副署，或是不執行，都是合憲的方式」，今天會中並未做出最後決定，但共識就是支持行政部門，黨團則會協助論述，只要在憲政上站得住腳，都採取合憲的途徑。

「大家的共識是，在這個失速的國會，踩煞車是必要的，行政權必須做出因應」」吳思瑤強調，今天並沒做出副署與否決定，但大家共識就是支持行政部門，黨團則會協助論述，只要在憲政上站得住腳，都採取合憲的途徑。

民進黨立委今約中午12時陸續抵達黨中央，並與賴清德共商國是，時間長達約一個多小時，立委發言相當踴躍，行政院秘書長張惇涵也列席說明，修法窒礙難行之處與後續如何因應。

