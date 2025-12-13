賴清德找陸配麵館吃麵 鄭麗文批矯情：打壓歧視吃一碗麵就沒事？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

賴政府上任後，對於中國大陸配偶參政相關議題做出打壓，總統賴清德今（13）日在臉書貼出到陸配開的麵館吃麵、與老闆對談的圖文，但卻讓人聯想到打壓陸配參政權一事。國民黨主席鄭麗文今天被問及此事，直言她覺得賴總統不要每次都用這麼廉價、輕挑、矯情的方式，對於陸配，針對某個特定族群的打壓歧視，已經非常嚴重的違背了中華民國憲法對人權的保障，「然後你現在吃一碗麵，就要告訴大家沒事嗎？總統不是這樣當的。」

總統賴清德在臉書貼出去陸配開設的麵館吃麵照片。（圖／賴清德臉書）

賴清德今天在臉書貼出圖片與文章，表示自己前陣子，來到台北市中山區巷弄裡的「開封包公府私房麵」，吃到一碗讓他完全停不下來的「招牌私房麵」，這碗麵打動他的，除了味道，還有它承載的人生故事。一碗麵，連結的是兩岸的人生經驗，也是我們共同生活的這片土地。老闆來自中國河南，在台灣打拚超過二十年，她分享創業的辛苦，還有拉拔三個孩子長大的過程，說「中國大陸是父母生我養我的地方；但我在台灣生兒育女、子孫都在台灣，這裡更是我的家。」這讓他非常感動。老闆的故事說明了台灣是一個多元、開放的社會，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。政府也會繼續努力，讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活。

鄭麗文下午受訪時被問到賴清德臉書貼出去陸配開設的麵館吃麵，但有人質疑賴打壓陸配參政權。對此，鄭麗文回應，她覺得賴總統不要每次都用這麼廉價、輕挑、矯情的方式。對於陸配，你針對某個特定族群的打壓歧視，已經非常嚴重的違背了中華民國憲法對人權的保障，然後你現在吃一碗麵，就要告訴大家沒事嗎？總統不是這樣當的。



