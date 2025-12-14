賴清德找韓國瑜茶敘欲解僵局 鄭麗文批：虛情假意、喝茶摸頭

總統賴清德明（15）日預定邀請立法院長韓國瑜茶敘，欲解決朝野僵局，不過韓國瑜表態拒絕。對此，國民黨主席鄭麗文抨擊，「這只是虛情假意地想要找人來喝茶摸頭」，賴清德帶頭毀憲、蠻幹，既然行政院所有憲政手段都已窮盡，就應該遵守國會多數通過的法案與預算。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

為了因應當前守護民主憲政和健全國家財政挑戰，促政行政和立法部門對話，總統府日前表示，總統將於15日上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

國民黨屏東縣黨部今日舉行131週年黨慶，鄭麗文出席活動時接受媒體專訪時提到，這是一個非常重大的憲政危機，中華民國領導人帶頭違憲，動搖民主最重要的基石、國會的運作，國會多數通過的法案、預算，行政部門必須遵守，行政院復議也提了，也失敗了，所有的憲政手段既然已經窮盡，就應該遵守憲法，而不是毀憲蠻幹。

鄭麗文還點名賴清德，國會不是耍流氓或胡攪蠻纏的地方，台灣民主得來不易，不應任由一次任性踐踏。

立法院長韓國瑜。（圖／中天新聞）

鄭麗文表示，如果賴總統今天不去面對自己每天毀憲違法的行徑，只是虛情假意地想找人喝茶摸頭，這是無法解決問題的；倘若總統令不出總統府、台灣陷入僵局，原因在於賴清德的任性胡為，台灣不能再內耗，付不起非理性惡鬥的代價，呼籲賴清德幡然悔悟，不要再執迷不悟。

