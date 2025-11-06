政治中心／綜合報導

總統賴清德出席機械公會80週年慶祝酒會，除了感謝機械公會在台灣長年來的支持與貢獻，也承諾會持續和美方爭取有利關稅，不過除了關稅，台電「核電廠現況」評估報告曝光，評估核二廠與核三廠，具備重啟的機會與條件，經濟部長下月初會決定，是否讓台電啟動安全檢查。

主持人：「機械公會生日快樂。」總統賴清德和機械公會理事長莊大立，一起切下蛋糕，慶祝機械公會80周年，感謝機械公會在台灣長時間的貢獻。機械公會理事長莊大立：「近十年總是不斷要提醒大家說，關稅匯率對產業的競爭力，影響非常大。」

賴清德承諾持續爭取有利關稅 總統：報國的機會來了

總統賴清德出席機械公會80週年慶祝酒會，感謝機械公會在台灣長年來的支持與貢獻。（圖／民視新聞）





總統賴清德：「政府會持續努力，與美國達成協議，爭取對等關稅再調降且不疊加，同時的232條款關稅，也能夠爭取到優惠待遇，讓台灣相較於鄰近國家，可以更具競爭力。」不只關稅會為國人爭取最大利益，總統也向台下眾多機械業者喊話。

總統賴清德：「現在各位報國的機會來了，我們國防預算明年，佔比GDP3.32%，2030年之前，國防預算占比GDP會達到5%，一方面是對外，會進行軍事採購，但是更重要的是，要推動國防自主，發展國防工業。」





近來台電"核電廠現況"評估報告指出，核二廠與核三廠，具備重啟的機會與條件。（圖／民視新聞）





不過企業界關心的，不只關稅，還有電。近來台電"核電廠現況"評估報告指出，核二廠與核三廠，具備重啟的機會與條件。八月核三延役公投，最終未達通過門檻，但支持延役票數超過反對票，為了回應民意，台電也著手展開重啟評估。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱：「未來還是要遵循法治的程序，以及尋求社會的共識，還有國家能源上的需求等，做一個完整說明，我想這件事情才剛剛開始。」經濟部長龔明鑫表示，相關評估報告已送至能源署，目前正進行行政簽呈程序，若進度順利，預計可在一個月內做出決定。台電評估報告，讓核電重啟議題再次引發討論。

原文出處：賴清德承諾持續爭取有利關稅 總統：報國的機會來了

