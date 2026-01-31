賴清德把朝野關係搞緊張？吳子嘉點出關鍵：仇恨環境有助選舉

《美麗島電子報》董事長吳子嘉解讀最新民調指出，總統賴清德需要一個仇恨的環境來鞏固基本盤，有助於2026年選舉，最好的方法就是把朝野關係搞得很緊張。針對總統是否應赴立法院報告，民調顯示52.9％民眾認為有必要，但吳子嘉直言賴清德不會去。

美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照／中天新聞）

吳子嘉29日在馬千惠主持的中天電視政論節目《新聞千里馬》中，預先公布美麗島民調結果。關於立法院審查中央政府總預算，46.3％民眾認為應先通過沒有爭議的民生預算，有爭議的預算則由朝野先溝通；35.3％民眾認為立法院應該馬上全面審查中央政府總預算。

吳子嘉分析，民進黨固定的基本盤在35％左右，不論民進黨主張什麼，這些支持者都會支持民進黨。但有將近半數的大量中間選民和年輕人，認為沒有爭議的民生預算先通過比較合理。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

民調也詢問賴清德有無必要赴立法院針對國家安全與國防特別預算進行國情報告，結果顯示52.9％民眾認為有必要，34.1％民眾認為沒必要。吳子嘉表示，已經有過半數民眾認為總統應該赴立法院報告，因為賴清德曾經承諾過，所以應該勇敢面對民意要求，至於方式可以再討論。

立法院。（資料照／中天新聞）

當馬千惠隨口問一句「你覺得總統會去嗎？」吳子嘉立刻回答「不會！」馬千惠笑稱，那還講那麼多。吳子嘉進一步說明，賴清德需要一個仇恨的環境，有助於2026年選舉，以鞏固基本盤。民進黨在九合一選舉本來就是居於下風，這次目標只有5縣市再加一，就是基本盤保底，最好方法就是把朝野關係搞得很緊張。

