賴清德投入1.25兆國防預算是在玩火？她反嗆鄭麗文棄械投降：妳才是禍延子孫

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林楚茵今(12/1)表示，共軍在東部沿海擴建5處軍事據點，分明是衝著台灣而來，國民黨主席鄭麗文卻稱1.25兆國防預算換不來安全？8年下來平均一年才1562.5億還嫌貴？藍白隨便花都比這還多，鄭麗文棄械求和的心態，若賠掉台灣的自由主權，才是禍延子孫。

民進黨立委林楚茵，資料照，林楚茵辦公室提供

總統賴清德上周宣布將投入1.25兆國防預算打造台灣之盾，鄭麗文公開向賴總統喊話，不要點火玩火，違背國際社會的期待。

廣告 廣告

林楚茵上午在社群粉專發文指出，共軍蓋基地朝台灣，國民黨還嫌「保命錢」太貴？數字會說話，衛星圖騙不了人，陸委會最新季報證實，中共根本沒要跟你和平，衛星圖清楚拍到共軍在東部沿海大規模擴建5大軍事據點：

1.上海浦東海軍基地

2.浙江樂清灣海軍設施

3.福州長樂國際機場

4.廈門大嶝島翔安國際機場

5.漳浦直升機基地

林楚茵說，這些據點從北到南，沿著台灣海岸線部署、衝著台灣來，但當敵人在家門口磨刀霍霍，鄭麗文卻批1.25兆國防特別預算「寅吃卯糧」、換不來安全？

林楚茵表示，國民黨不要恥「中共傳聲筒」，又「偷換概念」嚇唬民眾，1.25兆國防特別預算是「分8年編列」，平均一年僅1562.5億，保衛國家的必要投資，還要嫌貴？

林楚茵指出，反觀藍白陣營隨便一花、一挖都比這個還多，比方說聯手花11億辦無效力的核三公投； 亂修《財劃法》，無理由重北輕南，企圖挖走4676億； 急推「不在籍投票」，不僅有資安疑慮，更恐衍生龐大花費。藍營亂花國庫錢毫不手軟，救命錢卻斤斤計較？

林楚茵說，國民黨要搞清楚因果關係，台海威脅源於中國的侵略野心，而非台灣的自我防衛，鄭麗文「棄械求和」的鴕鳥心態，若賠掉台灣的自由與主權，才是真正的禍延子孫。

更多FTNN新聞網報導

高雄市長最新民調邱議瑩暫居領先 林岱樺：做不到萬人造勢就做假民調造勢

賴清德赴雲林喊話：面對中國威脅更要發揮褒忠精神

賴清德投1.25兆國防預算是在玩火？綠營：原則就是備戰不求戰

