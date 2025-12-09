賴清德投打二刀流！「百億圓夢」青年赴美參訪大聯盟、運科機構

賴清德專注揮棒。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德啟動「青年百億海外圓夢基金計畫訪視之旅」，推出全新系列節目「追夢事務所」，並於今（9）日釋出第二集，聚焦在他最喜愛的棒球。賴清德以棒球衣搭配運動鞋現身，並聆聽青年球員此趟的心得分享，期許選手們築夢踏實，無論場上或幕後，都是重要的英雄，「國家都會支持你們」。

「追夢事務所」第二集節目以「強棒出擊築夢全壘打」為題，帶領台灣北中南東的青棒選手，前往棒球發源地美國，跟世界頂尖的運科基地學習，並在加州的道奇隊與教士隊實地見習，從數據分析到球賽營運，深入球場內外的每一個細節。

賴清德與「青年百億海外圓夢基金計畫」學生合照。 圖：總統府提供

內壢高中學生黃小宸表示，這次到洛杉磯天使隊的小聯盟，學習如何透過後勤工作幫助球隊，讓他收穫滿滿，他也是此行中少數的女性隊員，出發前便期許自己能以「女性棒球先行者」身份，用行動打破性別框架，讓更多女孩勇敢追求棒球夢；新竹高中學生李育昇則觀察，美國球迷跟台灣球迷應援文化有很大的差異，並跟總統分享，自己最喜歡的投手是聖地牙哥教士隊的 Joe Musgrove，以及日本的達比修有，總統隨即表示「我前兩天才碰到他……」球員一聽相當驚訝，總統則笑稱「開玩笑的！」

平鎮高中學生王麒翔、成功高中學生許鈞翔，都認為借鏡國外經驗，更加了解運動科學如何實際幫助體能訓練；成功高中學生黃湛閎則明確闡明自己的目標，直言想在台灣提升運動員的教育機會，並完成全體年齡運動員的培養，「與其等待下一個大谷翔平，更想在台灣孕育出無數偉大球員的環境」。總統對此表達高度肯定。

球員們驚喜送上道奇隊主場球衣，賴清德感動表示「很貴重」，合影後便將球衣留給在場球員們，希望激勵大家繼續熱愛棒球。他強調，無論場上或幕後，都需要各種英雄，運動產業才撐得起來，也勉勵不要因為一時的困難而放棄，國家都會支持大家。影片最後，總統則親自站上打擊區，重拾打擊樂趣，每次揮棒把球擊出時，球員都高呼：「好球！」

學生帶賴清德觀看棒球數據分析 圖：總統府提供

據了解，「強棒出擊築夢全壘打」計畫，支持18位來自全台各地的高中生前往美國進行為期14天的圓夢行程，實地參訪美國大聯盟、小聯盟球隊、棒球運科訓練機構等。面向則從體能訓練、球技提升、防護與數據分析到行銷賽事管理，借鏡美國運動產業發展經驗，為圓夢青年拓展視野、助益台灣運動及棒球產業的發展。

據指出，賴清德特別前往訪視熱愛棒球的圓夢青年們，一則表達對勇敢追夢的青年們高度肯定與讚賞，二則這群青年們在做的事情，正呼應其致力推廣全民運動的初衷與行動，別具意義。

據了解，今年度青年圓夢成果展將於12月11日開展，期間每天將有圓夢青年現身說法，分享心路歷程，現場並邀集超過1,400位青年在展區展示圓夢成果。賴政府力推「青年百億海外圓夢基金計畫」政策獲得迴響，也為已經開跑的明年度圓夢計畫暖身。

