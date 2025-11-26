賴清德投書《華郵》宣布將提1.25兆追加國防預算 強化台灣戰力
《華盛頓郵報》25日刊出總統賴清德投書，文中強調，因中共對台軍事威脅不斷且日益嚴重，政府大幅提高國防支出捍衛台灣民主，包括將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，不僅用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱作戰能力，「目標是在北京動武的決策過程中，加入更大的成本及更多不確定性，以增強嚇阻」。
《華盛頓郵報》（The Washington Post）25日刊出總統賴清德以《台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主》（Taiwan’s president: I will boost defense spending to protect our democracy）為題的投書。
美國聯邦眾議院外交委員會也在X平台轉發投書並發文寫道，賴清德提出的國防預算，對台灣自身防衛及整個印太地區的安全來說「是一項重大進展」。這項方案進一步展現台灣是關鍵夥伴，願意投入可觀資源，以擊退區域內的敵手。
賴清德在投書中指出，40多年來，1979年台灣關係法奠定的基礎及美國前總統雷根（Ronald Reagan）任內提出6項保證的強化，指引台美共同維護台灣海峽和平與穩定。「我們共同認知到，維護印太地區自由和繁榮需要清晰及力量」。
賴清德表示，「如今，這些原則依然同樣重要」。中華人民共和國前所未見的軍事擴張，加上在台海、東海、南海及印太地區日益嚴重的挑釁，凸顯區域和平的脆弱性。「北京企圖以武力改變現狀的意圖已越趨明顯」。
賴清德指出，台灣感謝美國總統川普（Donald Trump）明確指出美國在全球領導地位的重要性。由於川普政府採取「以實力換取和平」的政策，使得國際社會更加安全，「一個強有力且參與其中的美國，仍是全球穩定的基石，遏制潛在衝突」。
賴清德表示，台灣同樣致力於確保印太安全。儘管解放軍在台灣周邊的侵擾行為創下紀錄，並進行跨越第一島鏈的軍演，「台灣依然堅定，以果決態度面對威脅與挑戰」。
賴清德強調，「為進一步確實履行我們的承諾，我正大幅提高台灣的國防預算」。為了因應北京施壓，台灣國防支出預計在明年提升至國內生產毛額（GDP）的3.3%，並承諾在2030年前將此基準提高至5%，「這將是台灣現代史上最大、持續的軍事投資」。
作為這項努力的一環，賴清德表示，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力。「我們目標是在北京動武的決策過程中，加入更大的成本及更多不確定性，以增強嚇阻」。
賴清德強調，台灣對於和平及穩定的承諾堅定不移，「沒有任何國家會比我們自己更堅決地捍衛台灣的未來」。展望未來，台灣將投資尖端科技、擴大國防產業基礎、與理念相近國家合作，利用台灣的製造優勢來強化國防供應鏈，加速先進系統部署，並快速回應新興威脅。
賴清德指出，政府也在加速推動建設台灣之盾，以保護台灣免受中國飛彈、火箭、無人機及戰機的攻擊；結合其他由AI驅動及無人化的平台，這些能力將能更接近「堅不可摧的台灣」願景。台灣還將擴大在國內及和國際夥伴的協調合作，持續與可信賴的夥伴、盟友深化安全關係。
賴清德表示，若要維持兩岸穩定，關鍵在於提高軍事升級的成本，同時降低降溫的門檻，衝突風險必須永遠高於和平的代價。「這點反映在我們國防改革的速度，以及我堅定維護兩岸現狀的決心」。
賴清德寫道，台灣的民主與自由不能被討價還價，台灣持續追求兩岸對話的機會，但這個立場並非僅建立在一廂情願的想法上。「我們將確保台灣的安全與主權不只靠言語，而是靠堅實而果斷的行動」。
最後，賴清德表示，川普與雷根都理解「以實力換取和平」的重要性。儘管挑戰很大，「台灣的決心從未如此堅定」，和美國及理念相近的民主國家攜手合作，「我們有信心和平終將勝利」。
其他人也在看
川習通話「爭取下台階」 我國安人士：習近平需要這通電話
美國總統川普與大陸國家主席習近平通話觸及台灣議題，大陸外交部發言人毛寧昨稱，這次通話是「美方發起」。但我國安人士昨天表示...聯合新聞網 ・ 4 小時前
賴清德投書《華郵》增國防預算1.25兆 打造「台灣之盾」迎戰威脅
他指出，這項具有里程碑意義的預算不僅用於對美採購先進軍備，也將強化台灣的非對稱作戰能力。他強調：「沒有任何國家會比我們更堅定地捍衛台灣的未來。」賴清德在文中提及，台美雙方多年來透過《台灣關係法》與美國對台六項保證維繫台海和平穩定，並共同體認保障印太區域自...CTWANT ・ 2 小時前
Google晶片傳「奪大單」！輝達股價跳水仍發文恭喜：但我技術仍領先一代
根據《路透社》、《CNBC》報導，雙方討論內容包括Meta最早於2026年向Google Cloud租用其自家開發的TPU（Tensor Processing Unit）晶片。這項策略代表Google可能首度將TPU開放給外部資料中心使用，擴大市場版圖，並直接挑戰目前主導AI運算的輝達GPU。部分GoogleCloud高層甚至...CTWANT ・ 3 小時前
去年68%員工 總薪資低於平均
加薪有感嗎？根據行政院主計總處最新統計顯示，去年全體受僱員工全年總薪資中位數為五十四點六萬元，不過，低於平均數的員工比率...聯合新聞網 ・ 4 小時前
高雄藝術家「花生木雕」太逼真！ 寄日本參賽遭海關誤扣
67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後...CTWANT ・ 3 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 16 小時前
評賴清德方向正確！白宮前顧問：川普大勝利
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Ro...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
他提議「取消所有節日放假」改周休三日 網支持：很可以
周休三日的議題一直以來都備受網友關注，時常引發正反兩面評價，對此有網友也提議，推動四日工作制，並取消所有節日放假，就可以從中取得平衡，在網上掀起熱議。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 18 小時前
時代的眼淚！高雄老字號高職拆除 夷為平地
時代的眼淚！今年4月底開始拆除的高雄老字號國際商工，拆除工程已經完工，目前已夷為平地，未來將作為中山大學新設的醫學院籌設使用。國際商工是高雄老牌私校，創立於1948年，原址位於台南市，1956年搬到高雄三多路現址。受少子化衝擊，2022年8月退場停招，校址閒置1年多後，市府宣布國際商工舊址，將作為中自由時報 ・ 3 小時前
大利多！賴清德喊1.25兆元追加國防預算 軍工股雷虎、中光電等4檔亮燈鎖漲停
總統賴清德在《華盛頓郵報》投書中，提出400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，不僅將用於重大對美軍事採購，也將大幅強化台灣不對稱戰力。消息一出，軍工股氣勢如虹，雷虎（8033）、中光電（5371）開盤一字鎖漲停，龍德造船（6753）、亞航（2630）也接連跟上漲停，另有5檔概念股漲逾半根停板。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
賴總統投書華郵：感謝川普 宣布歷史性1.25兆國防特別預算
賴清德總統投書美國華盛頓郵報，文中除表達對美國總統川普的感謝，並表示台灣面對來自北京的壓力，將大幅增加台灣的國防預算，也會加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。他並宣布，台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。中時新聞網 ・ 5 小時前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 5 小時前
新／嚇！台鐵列車乘客背包起火「車廂煙霧一片」列車長急拿滅火器滅火
台鐵2122次自彰化開往后里的區間車今（26）日清晨進站潭子栗林時，車廂突然一片煙霧，原來是認是一名女乘客的背包不明原因起火。所幸列車長第一時間察覺異狀，當場取用滅火器撲滅，在無人受傷的情況下，列車隨後恢復運行。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
羅唯仁涉竊台積電機密 經濟部：請工研院研議取消院士資格
前台積電資深副總羅唯仁遭爆今年7月退休前打包帶走2奈米先進製程等資料，並於上個月赴英特爾任職。台積電25日傍晚宣布提告羅唯仁涉嫌洩密。經濟部晚間表示，尊重台積電基於保障自身權益所提出的法律處置，並將密中廣新聞網 ・ 5 小時前
房仲：六都議價率全面上揚 高雄17.1%居冠
（中央社記者何秀玲台北25日電）住商機構今天表示，房市若持續買氣低迷，全台恐將進入價格戰，觀察今年前10月內部成交資料，六都平均議價率全面上揚，高雄市議價率達17.1%，居六都之冠；和去年同期相比，高雄市議價率年增4.3個百分點，也是六都中增幅最大。中央社 ・ 15 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
樂天女神遭性騷／長期遭韓籍經紀人性騷！ 樂天廉世彬遭爆「需求助身心科」
今年3月，廉世彬與河智媛、禹洙漢以「樂天韓援三本柱」之姿風光來台，如今卻在與樂天洽談是否續約明年球季之際，爆出她長期遭受韓籍黃姓經紀人的各種騷擾，甚至到了需要求助身心科的地步。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
南亞科爆鉅額違約交割！「記憶體大翻車」引爆市場震盪
DRAM大廠南亞科（2408）驚傳巨額違約交割案，總金額高達2,646.45萬元，成為今年上市公司的第三起、上市櫃市場合...聯合新聞網 ・ 12 小時前
台大學霸涉「暗網販毒洗錢」在美被捕 北檢通緝40年、扣押房產上億存款
曾獲得奧林匹亞數學競賽獎牌、台大資管系畢業的學霸林睿庠，2023年以資訊專長獲選在友邦聖露西亞擔任外交替代役，卻涉嫌在暗網販賣毒品和洗錢，遭美國聯邦調查局（FBI）鎖定，去年5月間在林睿庠過境美國時逮捕、關押，等候判決。因販毒屬於「萬國公罪」，台北地檢署已分案調查林睿庠洗錢管道，查扣在林睿庠台灣的房產及銀行帳戶資金。調查局最近公布外逃通緝犯資料，北檢已對林睿庠發布通緝，時效長達40年。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
台股早盤勁揚逾400點 台積電漲20元至1435元
美股四大指數延續前一日漲勢，收盤齊揚，台股今天（26日）開高走高，早盤勁揚逾300點，至27200點之上，收復27000點、10日線等關卡；台積電上漲15元至1430元，聯發科觸漲停1300元，軍工股搶眼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前