賴清德投書推「1.25兆國防特別預算」！綠：國家越繁榮必然提高國防支出

記者楊士誼／台北報導

總統賴清德將於近期提出400億美元特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾。（圖／總統府提供）

總統賴清德日前以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」投書華爾街郵報，並指出將於近期提出400億美元特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，國家就跟家庭一樣，財產增加後就會添置監視器、保險箱保護自家財產，總統的宣布跟各國潮流是一致的；民進黨立委沈伯洋也說，總統的投書非常重要，他並指出國防預算對裝備採購、軍工產業的影響。

鍾佳濱表示，國家的情況跟家庭狀況一樣，家庭富裕、財產增加會添置保險箱、裝監視器，台灣跟其他民主國家都是如此，經濟越來越繁榮，人民對社會安全的需求更高。當有能力，國家跟家庭都會投入更多資源在安全防護上，總統的宣布跟世界各國民主潮流是一致的。當國家越繁榮、人民越富裕、國家社會對於安全維護更重視，必然會提高國防支出。

沈伯洋表示，總統的投書非常重要，在對美關係上美國一直問台灣抵抗的意志，意志最重要的展現是在國防與民防層面，雖預算一直卡關，但進程還是非常重要，尤其國造潛艦對台灣有重要戰略意義，此外國軍對稱戰力仍不足，若能得到更多國家認同當然也希望採購更多對稱作戰裝備，無人機飽和攻擊的應對方式能否有滾動式改變、台灣軍工產業能否加入全球產業鏈等，若只靠自己的需求並不足以撐起國防產業。

對於是否透過公投反擊藍白？鍾佳濱則表示，反對公投綁大選並不是因公投不好，而是合併舉行會產生2018年的選務爭議，公投是更大的民意要能順利，因此並不支持公投綁大選，但是支持公民用公投表達對藍白掌握國會多數暴衝下發揮制衡力量；他也指出，公投可以創制、複決，過去部分公投對現行通過法律案表達不同意見，國會通過不符合社會期望的法案，公民就會透過公投糾正錯誤。如果國會怠惰，公投也會對人民的需要創制，要行政、立法部門制定政策或法案，公投本身就是對立法怠惰或荒腔走板下的制衡機制。

