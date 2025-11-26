即時中心／劉朝陽報導



美國《華盛頓郵報》在美東時間25日刊登總統賴清德的投書，賴清德表示，我們感謝川普總統展現美國全球領導力的重要性，而國際社會也在川普政府追求「實力帶來和平」的理念下，變得更加安全。一個強大且積極投入國際事務的美國，仍是全球穩定的基石，並能防範潛在衝突於未然。

賴總統指出，四十多年來，在1979 年《台灣關係法》與雷根總統「六項保證」所建立的堅實基礎上，臺灣與美國持續攜手維護臺海的和平與穩定。雙方共同認知，守護印太區域的自由與繁榮，依靠的是明確的立場與強大的實力；時至今日，這些原則仍至關緊要。中華人民共和國前所未見的武力擴張，伴隨著在臺海、東海、南海及印太地區日益升高的挑釁行動，均彰顯和平與穩定的脆弱性。北京以武力改變現狀的意圖也更加昭然若揭。



賴清德也承諾將提升國防預算，並強調不會有任何國家比台灣更有決心保衛台灣的未來。



賴清德投書摘要如下：



1.深化印太共同威懾架構與全球夥伴合作

廣告 廣告

台灣將持續深化與民主國家的安全合作。總統強調台美在《台灣關係法》與「六項保證」所建立的堅實基礎上，攜手維護台海的和平與穩定。近期來自日本、美國、歐洲、南韓、紐澳及G7的聲明也皆表達對台海和平的支持。台灣未來將繼續在海事、資安、韌性及其他領域擴大交流，強化印太區域的共同嚇阻架構。



2.台灣現代史上最大規模的軍事投資



台灣國防預算已近年翻倍，明年將提升至 GDP 的 3.3%，2030 年前目標達 5%。同時，政府將提出 1.25 兆元歷史性特別預算，象徵自我防衛決心。總統強調，奉行「實力帶來和平」理念，台灣對於和平穩定的貢獻從未動搖，沒有任何其他國家比我們更有決心來守護台灣的未來。

3.推出「台灣之盾」防空系統



總統表示將加快打造「台灣之盾」（T-Dome），建構分層防禦，有效攔截解放軍飛彈、火箭、無人機及戰機威脅的防空系統。另外也結合其他人工智慧驅動及無人化平台，在創新與科技的加持下，這些戰力將使台灣達成無懈可擊的願景。

4.擴大國內軍工產業基礎



展望未來，總統表示也將增加對尖端科技的投資，以及擴大台灣國防產業的基礎。其中利用台灣製造業的優勢來強化國防產供應鏈及加速先進系統的部署，並及時應處新興威脅，而這同時將為國內外創造優質的工作機會。

5.穩健、堅決守護國家主權



台灣致力於維繫區域和平與穩定。即使中國人民解放軍持續侵擾台灣鄰近區域，並進行試探性突破第一島鏈的軍演，台灣始終保持冷靜及穩健，並堅決應對各項威脅和挑戰。衝突的風險成本必須永遠大於追求和平的代價，而這項原則體現在國防改革的步伐，以及維護兩岸現狀的堅定決心上。

原文出處：快新聞／賴清德投書美國《華盛頓郵報》重點整理一次看

更多民視新聞報導

中國持續搗亂 國軍偵獲14機艦越海峽中線擾台

股民笑了！今台股開盤漲151點 大盤指數「攻破2萬7」原因曝光

賴清德投書《華郵》 宣示將提出高達1.25兆「國防特別預算案」

