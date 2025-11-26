賴清德投書美媒拋1.25兆軍購！黃國昌：支持合理增國防預算 將務實理性強力把關

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

總統賴清德投書華盛頓郵報，賴清德在投書中宣布，將大幅增加台灣的國防預算，明年將升至國內生產毛額的3.3%，承諾在2030年提升至5%。賴清德稱，台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）的國防特別預算。民眾黨主席黃國昌今（26）日回應，明年一般預算國防經費已攀升到9500億新高，沒想到賴透過投書美媒宣布再增加1.25兆國防經費，民眾黨會在務實理性態度，強力為人民把關。

黃國昌。（圖／民眾黨提供）

賴清德在投書中表示，台灣將大幅增加台灣的國防預算，國防開支預計明年將升至國內生產毛額（GDP）的3.3%，並承諾在2030年將提升至5%。賴也稱，台灣政府將推出一項歷史性的400億美元國防特別預算，這項投資彰顯了我們捍衛台灣民主的決心，這項具有里程碑意義的方案不僅將用於從美國採購大量新的武器，也將大幅提升台灣的非對稱作戰能力。

對此，目前仍在日本訪問的黃國昌透過錄製影片方式回應此事。黃國昌稱，在明年一般預算當中，我們國防經費已經攀升到9500億新高，過去一段時間，賴清德政府不斷釋放，要透過特別預算方式進一步擴大我們國防採購相關經費，但是不管是國人或立委，大家都沒辦法得知具體內容，沒想到賴清德居然是透過投書美國媒體方式，來宣布國防經費要再進一步增加400億美金、高達1兆2500億台幣。

黃國昌稱，對於合理增加國防預算、強化台灣自主防衛能力，民眾黨絕對支持，但要提醒賴清德政府，絕對不能架空台灣的民主，在接下來整個審議過程中，民眾黨會在務實理性態度，強力為人民把關。



