賴清德投書華郵宣布將提1.25兆追加國防預算 強化台灣戰力

《華盛頓郵報》今天刊出總統賴清德投書，文中強調，因中共對台軍事威脅不斷且日益嚴重，政府大幅提高國防支出捍衛台灣民主，包括將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，不僅用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱作戰能力，「目標是在北京動武的決策過程中，加入更大的成本及更多不確定性，以增強嚇阻」。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）今天刊出總統賴清德以「台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主」（Taiwan’s president: I will boost defense spending to protect our democracy）為題的投書。

美國聯邦眾議院外交委員會也在X平台轉發投書並發文寫道，賴清德提出的國防預算，對台灣自身防衛及整個印太地區的安全來說「是一項重大進展」。這項方案進一步展現台灣是關鍵夥伴，願意投入可觀資源，以擊退區域內的敵手。

賴清德在投書中指出，40多年來，1979年台灣關係法奠定的基礎及美國前總統雷根（Ronald Reagan）任內提出6項保證的強化，指引台美共同維護台灣海峽和平與穩定。「我們共同認知到，維護印太地區自由和繁榮需要清晰及力量」。

賴清德表示，「如今，這些原則依然同樣重要」。中華人民共和國前所未見的軍事擴張，加上在台海、東海、南海及印太地區日益嚴重的挑釁，凸顯區域和平的脆弱性。「北京企圖以武力改變現狀的意圖已越趨明顯」。

賴清德指出，台灣感謝美國總統川普（Donald Trump）明確指出美國在全球領導地位的重要性。由於川普政府採取「以實力換取和平」的政策，使得國際社會更加安全，「一個強有力且參與其中的美國，仍是全球穩定的基石，遏制潛在衝突」。

賴清德表示，台灣同樣致力於確保印太安全。儘管解放軍在台灣周邊的侵擾行為創下紀錄，並進行跨越第一島鏈的軍演，「台灣依然堅定，以果決態度面對威脅與挑戰」。

賴清德強調，「為進一步確實履行我們的承諾，我正大幅提高台灣的國防預算」。為了因應北京施壓，台灣國防支出預計在明年提升至國內生產毛額（GDP）的3.3%，並承諾在2030年前將此基準提高至5%，「這將是台灣現代史上最大、持續的軍事投資」。

作為這項努力的一環，賴清德表示，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力。「我們目標是在北京動武的決策過程中，加入更大的成本及更多不確定性，以增強嚇阻」。

賴清德強調，台灣對於和平及穩定的承諾堅定不移，「沒有任何國家會比我們自己更堅決地捍衛台灣的未來」。展望未來，台灣將投資尖端科技、擴大國防產業基礎、與理念相近國家合作，利用台灣的製造優勢來強化國防供應鏈，加速先進系統部署，並快速回應新興威脅。

賴清德指出，政府也在加速推動建設台灣之盾，以保護台灣免受中國飛彈、火箭、無人機及戰機的攻擊；結合其他由AI驅動及無人化的平台，這些能力將能更接近「堅不可摧的台灣」願景。台灣還將擴大在國內及和國際夥伴的協調合作，持續與可信賴的夥伴、盟友深化安全關係。

賴清德表示，若要維持兩岸穩定，關鍵在於提高軍事升級的成本，同時降低降溫的門檻，衝突風險必須永遠高於和平的代價。「這點反映在我們國防改革的速度，以及我堅定維護兩岸現狀的決心」。

賴清德寫道，台灣的民主與自由不能被討價還價，台灣持續追求兩岸對話的機會，但這個立場並非僅建立在一廂情願的想法上。「我們將確保台灣的安全與主權不只靠言語，而是靠堅實而果斷的行動」。

最後，賴清德表示，川普與雷根都理解「以實力換取和平」的重要性。儘管挑戰很大，「台灣的決心從未如此堅定」，和美國及理念相近的民主國家攜手合作，「我們有信心和平終將勝利」。