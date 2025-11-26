賴清德投書華郵宣布1.2兆國防預算！林飛帆駁「美國逼買武器」並揭三大用途；國際專家警示「台灣時間有限」
去年12月99艘船包圍島鏈、5000架次擾台，林飛帆：不投資代價更高
賴清德總統今日（26日）投書《華盛頓郵報》，宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.2兆）國防特別預算。國安會副秘書長林飛帆今日接受黃暐瀚訪問時首度說明，這筆預算將投資在不對稱戰力、AI無人系統，以及總統國慶提到的「台灣之盾」三大方向。面對外界質疑「美國逼台灣買武器」、「藍白會擋預算」等爭議，林飛帆也逐一回應。
投書時機敏感：川習通話後台灣展現防衛決心
賴清德這篇投書標題為「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」（I Will Boost Defense Spending to Defend Our Democracy），時間點格外敏感。就在川普與習近平通話、日本首相高市早苗因「台灣有事」言論引發爭議的此刻，賴清德透過美國主流媒體發聲，強調台灣將深化與理念相近國家合作，強化印太區域的共同嚇阻架構。
林飛帆表示，「這個經過了非常長時間的討論，接下來國防部很快就會有對外相關說明。」他透露，這筆1.2兆預算的投資方向，都是針對台灣面臨的實際威脅而設計。
回應質疑一：美國在逼台灣買武器當提款機？
「美方努力的原因，並不是要賣我們武器。」林飛帆直接回應外界最常見的質疑。他解釋，美方之所以積極協助台灣爭取國會支持，是因為希望台灣能夠更快具備所有必要的防衛能力。
林飛帆指出，很多國際智庫和美方專家一直不斷強調「台灣的時間有限」，台灣必須在最短時間內強化實力，以達到嚇阻效果，儘可能延遲或delay對方可能進犯的各種意圖。他強調：「這才是美方努力的真正原因。」
回應質疑二：錢要花在哪裡？有沒有必要性？
「這些所有的軍事投資都是有應對敵情威脅的必要性。」林飛帆強調，政府不會建構一個沒有辦法針對台灣所要面對威脅的投資計劃，所有投資一定都有實際需求。
第一大投資方向是不對稱戰力。林飛帆說，台灣現在急需要發展的不對稱戰力，這是必須擴大投資的其中一個關鍵。他舉例，像是前陣子大家討論的海馬士等相關武器設備，以及機動式的武器載具，都屬於這個範疇。
林飛帆特別提到俄烏戰爭的啟示。他說：「我們在過去一段時間看到俄烏戰爭戰場上面，整個戰場環境已經完全不同了，現代戰爭的形態也已經不一樣了。」他強調，更多的無人載具跟不對稱戰力的投資是有必要性的。
他也指出，台灣作為防禦性的國家，並不是要去擴張跟侵略別人，所以在武器系統方面的工作，應該是以更有彈性、不對稱的方式去思考。「所以機動式的這些武器的載態，能不能有更多的投資在上面，其實這是我們現在正在這個1.2兆的國防預算當中要進一步做討論的。」
第二大投資方向是AI與新興科技。林飛帆說明，台灣必須加速投資在新興跟創新科技，包括如何運用AI、如何運用無人系統，不管是從軟體到硬體，如何整合相關的界面，這是第二大塊投資重點。
第三大投資方向則是「台灣之盾」。林飛帆透露，這是總統在國慶演說當中提到，也在投書中特別強調的項目。他解釋，台灣之盾要發展的就是一個綿密的多層次飛彈防禦系統。
「台灣本身已經有好幾層不同的飛彈防禦系統，我們的飛彈防禦系統的密集程度其實不輸給其他國家。」林飛帆說，但關鍵在於如何把不同的界面整合在一起，更有效地分配資源。
他舉例說明：「當敵方如果是用比較便宜的武器，不管是無人機還是所謂的遠程火箭，我們能不能夠用相對應成本資源比較少的方式去做應對？」他表示，這就是台灣之盾要解決的核心問題。
林飛帆進一步說明，整合這整個系統，不管是多層次的飛彈系統，包括從sensor（感知能力）到shooter（以火力應對），這整套系統如何建構，是目前政府正在努力的工作。他強調，未來1.2兆的國防投資會著重在這幾個面向。
回應質疑三：藍白佔多數，預算過得了嗎？
面對國會現實，林飛帆並不迴避挑戰。當被問到「可是現在國會藍白還是佔多數，如果在野黨立委不支持，預算還是沒辦法通過」時，林飛帆坦言，「我們一直在努力希望能夠爭取到更多立委的支持，包括跨黨派委員的支持。」
他特別強調「跨黨派」這個關鍵字，顯示政府的策略是尋求超越政黨的共識。林飛帆也透露，不只是台灣政府自己在努力，其實美方也很努力在協助爭取支持。
回應質疑四：會不會挑釁中國、引發戰爭？
對於「強化國防是否會挑釁中國」的質疑，林飛帆的回應與小橘書的邏輯一致。他說，「這是同一個概念，就是增加韌性，然後告訴可能想要對你有侵略意圖的那一方，讓他知道我們是做準備的，所以降低他想要侵略你的意圖跟動機。」
林飛帆強調，在國防的實際投資上面，當然還有實質上能力的建構。他認為，準備充足反而能達到嚇阻效果，避免戰爭發生。
中共軍事威脅持續升級：投資有其迫切性
談到為何現在要大規模投資國防，林飛帆揭露了最新的軍事威脅數據。他說，「我們光看去年，去年5000架次的共機共艦的擾台，那今年其實到了現在11月還沒有滿，我們現在已經看到說整個不管是共機共艦的次數，不只沒有減少，而且還是持續在增加。」
林飛帆還透露一個驚人的案例。他說，「你光看去年12月，去年12月中共曾經發動了一個所謂99艘船包圍整個第一島鏈。不是只是針對台灣而已，它是針對東海、台海、南海同步進行海上的演習。」
這些具體數據說明，中共的軍事威脅不是假想，而是持續升級的現實，這也是政府決定提出史無前例國防預算的重要背景。
投書的戰略意涵：深化印太區域合作
林飛帆轉述賴清德投書的重點時特別提到，總統在文章中強調要「深化跟理念相近國家一起合作」，以及「強化印太區域的共同嚇阻架構」。這顯示台灣的國防戰略不是單打獨鬥，而是融入更大的區域安全架構。
這篇投書的發表時機也格外微妙。就在川普與習近平通話後，隔天川普又致電日本首相高市早苗，顯示美日台持續保持密切協調。林飛帆分析，「如果認真去看過去第一任川普執政時期，也跟習近平有過雙邊峰會，那之後的結果其實大家都很清楚，其實是貿易戰。所以到底會不會就雙邊的狀況就會有一個很180度的大翻轉，這個我想我們都必須要再觀察。」
林飛帆：三大核心邏輯，時間有限必須快速行動
林飛帆總結政府推動這筆預算的核心邏輯。他強調，「這些所有的軍事投資都是有應對敵情威脅的必要性，我們不會建構一個沒有辦法針對我們所要面對威脅的投資計劃。」
談到時間急迫性，林飛帆引述國際共識，「很多國際智庫、美方專家一直不斷在提說，台灣的時間有限。我們必須在最短時間內強化實力，以達到嚇阻，儘可能延遲或delay對方可能進犯的各種意圖。」
他也回應「是否挑釁中國」的質疑。林飛帆說，「增加韌性，告訴可能想要對你有侵略意圖的那一方，讓他知道我們是做準備的，所以降低他想要侵略你的意圖跟動機。」這與小橘書的邏輯一致：準備充足反而能避免戰爭。
「台灣作為防禦性的國家，我們並不是要去擴張跟侵略別人，所以在武器系統方面應該以更有彈性、不對稱的方式去思考。」林飛帆解釋，這就是為什麼不對稱戰力、AI無人系統、多層次防禦整合會成為三大投資重點。
面對國會藍白佔多數的挑戰，林飛帆坦言，「我們一直在努力希望能夠爭取到更多立委的支持，包括跨黨派委員的支持。不只是我們自己在努力，美方也很努力。」他表示，接下來國防部會有詳細對外說明，立法院的審查過程也將是關鍵。
