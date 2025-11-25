賴清德投書華郵感謝川普！宣布將推出歷史性1.25兆國防特別預算

總統賴清德投書美國《華盛頓郵報》，表達對美國總統川普的感謝，並宣布台灣將大幅增加國防預算，以應對來自北京的壓力。賴清德指出，台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充國防特別預算，顯示台灣捍衛民主的決心。

賴清德投書美國《華盛頓郵報》，宣布台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充國防特別預算，顯示台灣捍衛民主的決心。（圖取自賴清德臉書）

《華盛頓郵報》刊登賴清德投書，他在文中表示，台灣與美國透過《台灣關係法》和美國對台六項保證，維持台海的和平與穩定。他強調，面對中華人民共和國的軍事擴張，台灣必須加強國防，明年預算將達國內生產毛額的3.3%，並計劃在2030年前提升至5%。他強調，台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。

廣告 廣告

賴清德也特別感謝川普，正因為川普政府堅持以實力維護和平，當今國際社會才更加安全。（圖/美聯社）

賴清德也特別感謝川普，明確闡述美國在全球發揮領導作用的重要性。正因為川普政府堅持以實力維護和平，當今國際社會才更加安全。

賴清德強調，這次的國防預算不僅將用於從美國採購新武器，還將增強台灣的非對稱作戰能力。他強調，台灣將投資尖端科技，擴大國防工業基礎，並加速推進「台灣之盾」（T-Dome）防空系統，保護台灣免受中方的飛彈、火箭、無人機和戰鬥機的攻擊，結合其他人工智慧的無人載具平台，這些能力將使台灣更接近打造一個堅不可摧、以創新和科技守護的台灣的願景。

此外，賴清德重申，台灣將繼續尋求兩岸對話的機會，但其民主和自由不容談判。他強調，台灣的安全和主權將以果斷行動來確保，而非僅僅依賴言詞。

延伸閱讀

鄭麗文再會見重要外國使節！與以色列駐台代表游瑪雅暢談能源、科技

通緝男石門遇臨檢報假名露餡 車上4人毒駕、攜毒全遭逮

習近平稱中俄能源合作為互利典範！陸持續擴大進口俄羅斯油氣