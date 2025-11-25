賴清德投書華郵！欲提升國防預算嚇阻北京

▲美國《華盛頓郵報》25日刊出我國賴清德總統投書，賴清德強調致力於以堅實、果斷的行動來捍衛安全與主權，將大幅提升國防預算，並特別感謝美國總統川普。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 美國《華盛頓郵報》25日刊出我國賴清德總統投書，賴清德強調致力於以堅實、果斷的行動來捍衛安全與主權，將大幅提升國防預算，加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。並特別感謝美國總統川普，稱川普領導的美國讓全球變得更安全。

賴清德表示，1979年的《台灣關係法》與「六項保證」奠定了台美安全合作的核心基礎，雙方始終明白，維護印太的自由與繁榮，需要明確的意志與足夠的實力。如今，中華人民共和國的軍備正以驚人的速度提升，同時在台海、東海、南海與整個印太區域增加軍事挑釁，使得區域和平更形脆弱，北京透過武力改變現狀的意圖已日益明顯。

廣告 廣告

賴清德在投書中特別提到，美國總統川普重申美國在國際秩序中的領導角色。他指出，川普政府奉行以實力維持和平的路線，使全球安全環境有所提升。賴清德強調，強大且積極承擔責任的美國，是全球穩定的重要支柱，能有效降低衝突風險。

面對解放軍在台海周邊創下新高的軍事活動，以及軍艦、軍機向外突破第一島鏈的行動，賴總統表示台灣將保持堅定態度，沉著應對挑戰，不會被威嚇動搖。

為提升防衛能量，賴清德宣布明年國防支出將提高至GDP的3.3％，並在2030年進一步拉升至GDP的5％，成為台灣近代規模最大的軍費安排。同時，政府將提出總額400億美元的特別預算，除了支持重要的對美軍購，也將著重發展不對稱戰力，增加北京在採取軍事行動前需考量的成本與不確定性。

賴清德指出，台灣將加速投入先進科技，擴大國防工業產能，並深化與理念相近國家的合作，運用台灣在高科技製造領域的優勢，強化防務供應鏈、加快先進系統布署，同時帶動國內與國際的產業機會。

他也宣布全力推動「台灣之盾」（T-Dome）多層次整合防空計畫，打造能攔截中國飛彈、無人機、火箭與戰機的防護網，並結合AI與各式無人化平台，形成更具韌性、更難被突破的防禦體系。

此外，台灣去年成立跨部會「全社會防衛韌性委員會」，加強政府、軍方與民間的協力，提升面對軍事與非軍事威脅（包含自然災害）的整體韌性。賴總統表示，相關演練與制度將持續精進。

文末，賴清德再次強調台灣追求和平並致力維持現狀，但民主與自由的價值不可被交換。他指出，台灣的冷靜不是基於天真，而是以堅定而實際的行動確保國家的安全與主權。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中美日電話外交！專家：習近平要川普管管高市早苗 下一步可能曝

美日熱線20分鐘！高市早苗曝美中成焦點 川普喊「最親密的朋友」

習近平川普通話是誰主動致電？ 中國外交部：美方發起