賴清德投書華郵 1.25兆追加國防預算打造「台灣之盾」

總統賴清德投書美國媒體「華盛頓郵報」，在文章中表示，中共正進行前所未有的擴張，而我國預計2026年將國防預算提升到國內生產毛額的3.3%，2030年則會提高到5%，這將是台灣近代史上規模最大、最具持續性的軍事投資。賴清德也提到，將推出一項400億美元，約1.25兆台幣的補充國防預算，將會大幅提升台灣的非對稱作戰能力，而他的投書也北美國眾院外委會轉發力挺。

標題寫明台灣總統，這篇華盛頓郵報投書，以「我國將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題，作者正是總統賴清德，在美東時間25日清晨曝光，細看內容提到我國，近年國防預算已呈倍增之勢，將達到GDP的3.3%承諾2030年前提升到5%，我國政府更將於近期提出一項史無前例的400億美元特別預算案換算台幣1.25兆，來強調我們對捍衛台灣民主的承諾，而賴總統投書前提，說到北京以武力改變現狀的意圖更加昭然若揭，對外談話他話說得更直接。

總統賴清德說：「北京當局也以2027年，完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，國防部已經完成強化防衛韌性，及不對稱戰力計畫採購特別條例，及預算的規劃，預計在未來八年，投入1兆2千5百億元的經費。」

美國眾院外交委員會也轉發他的投書，評價賴總統提出的國防預算，是台灣自我防衛能力及印太安全的一大進展，前白宮國安顧問歐布萊恩則指出，這對台灣ROC來說是重大勝利，對總統川普也是一項勝利，美國退役海軍少將蒙哥馬利，則評論賴總統文章「精彩、有遠見」，認為這是真正的「實力帶來和平」倡議，值得美國全力支持。

總統賴清德說：「印太民主國家正逐漸形成，島鏈防衛，責任分擔的共識。」日本、南韓、菲律賓甚至是澳洲等印太區域民主國家，正逐漸形成「島鏈防衛、責任分擔」的共識，進行更多的國防投資強化對中國威脅的因應。

像是南韓已經強化他們的飛彈防禦系統，2026增加國防預算 8.2% 約達GDP2.4%，而澳洲除了為澳英美安全協議下的核動力潛艦計畫做準備，也採購海馬士多管火箭飛彈系統，未來四年增加國防預算新台幣2100億，日本則著重強化無人機發展和西南諸島飛彈部署，提升衛星偵照能力，2025國防預算達到戰後最高的新台幣1.91兆，島鏈上的國家無不加強國防，落實和平靠實力用國防預算投資安全

