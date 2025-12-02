賴清德投書《華郵》 中駐美大使館抗議：沒有所謂「台灣總統」

台北市 / 武廷融 綜合報導

總統賴清德日前投書《華盛頓郵報》，內容提到面對中國武力威脅，台灣將持續提升國防投資，並將於近期提出史無前例的400億美元（約1.25兆新台幣）特別預算案。對此，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇則寫信給華郵，稱台灣是中國領土的一部分，因此沒有所謂的「台灣總統」，並指美方承認台灣是中國一部分，承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）日前刊出總統賴清德以「台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主」（Taiwan’s president: I will boost defense spending to protect our democracy）為題的投書。內容提到，面對中國武力威脅，台灣將持續提升國防投資，並將於近期提出史無前例的400億美元（約1.25兆新台幣）特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾。

而中國駐美大使館發言人劉鵬宇則撰寫了一封給華郵編輯的信，稱台灣是中國領土的一部分，所以「台灣總統」這個稱謂並沒有任何依據。劉鵬宇稱，台獨勢力與境外勢力才是改變台海現狀的一方，以武力反抗統一或尋求獨立，註定會失敗。劉鵬宇表示，台灣問題不是民主問題，而是關乎中國的主權和領土的完整性，中國有權維護這些權利。

劉鵬宇指出，中美建交時，美方承認台灣是中國一部分，也承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，並承諾不尋求「兩個中國」或「一中一台」，且將逐步減少對台軍售。劉鵬宇說，《台灣關係法》與「對台六項保證」違背中美三個聯合公報，也違反美國承認和國際社會所見的一中原則。劉鵬宇強調，台灣應遵守一中原則和九二共識，美國也應該兌現一中原則的承諾。

