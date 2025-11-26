賴清德投書《華郵》！台灣將砸「史上最高1.25兆投資」捍衛主權 霸氣護台全文曝光

賴清德投書《華盛頓郵報》，台灣將砸「史上最鉅額投資」捍衛主權。圖／總統府提供

美國《華盛頓郵報》26日清晨刊出總統賴清德的投書，他在文中向美國總統川普致謝，肯定其以實力捍衛和平、提升全球安全的努力，同時宣布台灣即將編列史上最高的400億美元（折合台幣約1.25兆）國防預算。賴清德強調，面對重大責任，台灣意志堅定，並相信只要與美國及理念相近的盟友合作，和平終將降臨。

賴清德感謝川普 以「實力帶來和平」

賴清德在文中談及台美關係、區域情勢與台灣國防政策，他指出，40多年來，台美在《台灣關係法》與雷根總統「六項保證」基礎上，共同維護台海和平穩定，而守護印太自由與繁榮依靠的是明確立場與強大實力。

賴清德強調，面對中國前所未見的軍力擴張，以及在台海、東海、南海和印太地區升高的挑釁行動，和平與穩定比以往更加脆弱，中國企圖以武力改變現狀的意圖日益明顯。他感謝美國總統川普展現全球領導力，使國際社會在「實力帶來和平」的理念下更加安全。

賴清德以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題，投書《華盛頓郵報》。 圖／翻攝自賴清德臉書

史上最大投資！台灣將推「400億美元」國防特別預算

賴清德也宣布，台灣將提出史上最大規模、金額達400億美元的特別國防預算，同時規劃將國防支出提升至2030年達GDP的5%，這項計畫除了包含向美方採購新型武器的重大軍購，也會著重提升非對稱戰力，以提高北京採取軍事行動的成本與風險。

台灣之盾（T-Dome）：用AI來應對空中威脅

賴清德表示，台灣將加速建構「台灣之盾」，打造分層防禦系統，強化攔截飛彈、無人機與戰機的能力，結合人工智慧與無人化平台，使我們更接近堅不可摧的台灣願景。他也提到，台灣去年已成立「全社會防衛韌性委員會」，強化政府、軍隊與民間團體協調能力，使台灣社會能更好地應對人為和自然災害。

賴清德指出，台灣將加速建構「台灣之盾」，打造分層防禦系統，強化攔截空中威脅的能力。圖／翻攝自賴清德臉書

與值得信賴的盟友深化合作 確保台灣安全下捍衛自由民主

此外，台灣也將持續與可信賴的盟友深化安全合作，並對國際社會力挺台海和平的聲援表達感謝。近期日本、美國、歐洲、韓國、澳洲、紐西蘭及七大工業國（G7）所發布的聲明，已強化區域嚇阻效果。未來台灣將在海事、資安、韌性等領域拓展合作，以共同支撐印太地區的整體嚇阻架構。

「衝突的風險必須永遠大於和平的代價」，賴清德認為，台灣將繼續尋求兩岸對話的機會來化解分歧，並深知台灣的民主與自由不容妥協，但台灣也並非某些人所說的「僅憑一廂情願」。台灣將確保自身的安全與主權，透過言辭，更透過堅定果斷的行動來捍衛。

賴清德：即使情勢嚴峻 台灣的決心依舊堅定

文末，賴清德也提到，川普與雷根都深諳「實力帶來和平」的重要性，而身處民主最前線的台灣將持續奉行此一理念，直言「即使情勢嚴峻，台灣的決心卻從未如此堅定，因為台灣堅信，與美國及理念相近的民主國家攜手合作，和平終將降臨」。



