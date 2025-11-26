賴清德投書《華郵》增國防預算1.25兆 打造「台灣之盾」迎戰威脅

總統賴清德。（圖／侯世駿攝）

總統賴清德於美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）26日深夜刊登的投書中表示，面對中國日益升高的軍事威脅，台灣將大幅強化國防實力。賴清德宣布，2026年國防預算將提高至國內生產毛額（GDP）的3.3％，並承諾於2030年進一步提升至5％，同時啟動總額達400億美元（約新台幣1.25兆元）的歷史性國防特別預算，以展現守護民主的堅定決心。

他指出，這項具有里程碑意義的預算不僅用於對美採購先進軍備，也將強化台灣的非對稱作戰能力。他強調：「沒有任何國家會比我們更堅定地捍衛台灣的未來。」

賴清德在文中提及，台美雙方多年來透過《台灣關係法》與美國對台六項保證維繫台海和平穩定，並共同體認保障印太區域自由與繁榮，須建立在「清晰與實力」的基礎上。

賴清德分析，中華人民共和國當前的軍事擴張與日俱增，不僅在台灣周邊頻繁軍演，也逐步升高在台灣海峽、東海、南海與整個印太地區的挑釁行動，充分顯示北京改變現狀的意圖愈加明顯，區域和平穩定的脆弱性亦日益暴露。

對於美方角色，賴清德特別感謝美國總統川普，肯定其任內強調「以實力維護和平」的方針，指出美國在全球的領導地位仍是穩定的基石，對防止衝突擴散具關鍵意義。

賴清德並表示，台灣政府將同步加速推動「T-Dome」（Taiwan Dome，台灣之盾）防禦系統建構。該系統整合多層次防空網，防範來自中國的飛彈、火箭、無人機與戰鬥機攻擊，並搭配人工智慧無人載具平台，以創新科技打造堅不可摧的防禦架構。

此外，台灣也將持續強化國防產業根基，投資尖端科技，結合製造業優勢與友好國家合作，強化國防供應鏈，加速先進系統部署，提升整體應變速度與實戰能力。

在對中政策方面，賴清德指出，台灣仍將持續尋求與中國展開建設性對話的機會，但「台灣的民主與自由不容談判」。他強調，台灣之所以保持冷靜，不是出於幻想，而是基於清醒的戰略思維，並透過實際、堅定的行動來維護國家安全與主權。

