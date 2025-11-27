賴清德投書《華郵》 宣布將提史無前例1.2兆國防特別預算捍衛台灣民主

總統賴清德投書《華郵》，強調近期將提出400億美元（約1.2兆台幣）國防特別預算。資料照片



總統賴清德以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題，投書《華盛頓郵報》，向全球闡明台灣強化自我防衛能力的堅定決心。賴清德強調，政府會持續提升國防投資，近期將提出400億美元（約1.2兆台幣）特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾。

賴清德過去多次宣示將於年底提出國防特別預算，並在國慶演說時，首次揭露將包含加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣嚴密防空系統。

《華郵》昨深夜刊登賴清德「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」投書，內文指出，將深化與理念相近國家合作，以強化印太區域的共同嚇阻架構，並擴展國內外各項協調工作，提升政府、軍隊及公民團體之間的合作，以提高社會全體在面對人為及自然災害的應變能力。賴清德強調，「實力帶來和平」是台美共同信念，台灣將以穩健與果決的行動守護國家主權與民主自由。

賴清德在投書中提到，我國國防預算預計明年將達到 GDP的3.3%，並於2030年前提升至GDP的5%，這將是台灣現代史上最大規模的軍事投資。

因此，台灣政府將於近期提出一項史無前例的400億美元特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾，不但會向美方採購新型武器的重大軍購案，也會著重於提升非對稱戰力。

賴清德也再次提到，將加速打造「台灣之盾」，建構分層防禦，有效攔截解 放軍飛彈、火箭、無人機及戰機威脅的防空系統，並結合人工智慧驅動及無人化平台，達成戰力無懈可擊的願景。

涉外人士透露，投書內容可歸納出四個重點方向，包括：深化印太友盟與全球夥伴合作、台灣現代史上最大規模的軍事投資、擴大國內國防軍工產業基礎、穩健堅定守護國家主權。

涉外人士認為，投書內容展現台灣正以更清晰的戰略架構回應區域挑戰。透過深化合作、提升防衛、強化軍工與堅守主權，台灣逐步形成印太安全秩序中的新角色，展現能夠提供穩定、連結夥伴、並以自我實力維護和平的戰略行為者。

