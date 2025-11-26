賴清德投書《華郵》 宣布提1.2兆國防特別預算

美國《華盛頓郵報》於當地時間25日刊登我國總統賴清德投書，內容以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題，文中除感謝國際社會對台海和平的支持外，也預告將提出史無前例的400億美元，相當於台幣1.2兆元的國防特別預算，除用於向美採購新型武器外，也會著重提升非對稱戰力。

賴清德並預告，將加速打造「台灣之盾」，建構分層防禦，可有效攔截解放軍飛彈、火箭、無人機及戰機等威脅的防空系統，且會結合人工智慧驅動及無人化平台，「沒有其他國家比我們更有決心守護台灣的未來。」。

賴清德強調，面對解放軍持續侵擾、試探，台灣始終保持冷靜及穩健，堅決應對威脅與挑戰。明（2026）年度國防預算預計將達到GDP的3.3%；至2030年前將再提升至GDP的5%，是台灣現代史上最大規模的軍事投資。

至於為何要擴大國防預算，賴清德指出，唯有提高中國動武代價、降低情勢緩和門檻，兩岸穩定才會更有保障。未來將在民主和自由不可退讓原則下，持續尋求兩岸透過對話化解分歧，守護台灣的安全與主權。

賴清德也提及，台美兩國現階段是以1979年的《台灣關係法》，以及美國前總統雷根（Ronald Reagan）6項保證為基礎維護台海和平。他也感謝美國總統川普（Donald Trump）展現全球領導力，透過「實力帶來和平」的理念，讓國際社會更安全。

賴清德最後表示，川普與雷根都理解「實力帶來和平」的重要性，即使責任重大，台灣仍有堅定決心，只要與美國及理念相近國家合作，和平必將勝利。