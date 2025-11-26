賴清德投書《華郵》：將推補充國防預算「規模達1.25兆」





《華盛頓郵報》今晨刊登總統賴清德的投書，宣布台灣將增加國防預算，明年將提升至國內生產毛額（GDP）的3.3%，並承諾在2030年提升至5%，還透露將推出一項400億美元（大約新台幣1.25兆）的補充國防預算，以彰顯捍衛自身及民主的決心，並計劃大量從美國購買新的武器。

賴清德在《華盛頓郵報》的專欄中表示，從1979年《台灣關係法》奠定的堅實基礎，以及美國總統雷根的「六項保證」的強化，四十多年來指引著台灣和美國共同維護台海兩岸的和平與穩定，共同認識到維護印太地區的自由與繁榮，需要清晰的立場和堅定的決心，也感謝川普明確闡述美國在全球發揮領導作用的重要性，由於川普政府以實力維護和平，國際社會才能更加安全，一個強大且積極參與的美國仍是全球穩定的基石，能夠有效遏制潛在衝突。

根據他的說法，台灣將繼續尋求兩岸對話的機會，「但我們深知民主和自由不容談判，我們並非一廂情願，而是腳踏實地，而非像某些人所說的那樣只是空想，川普總統和雷根總統都明白以實力求和平的重要性，站在民主的前線，我們每天都在實踐這一教誨。」

賴清德指出，台灣也致力維護印太地區的安全，面對解放軍多次入侵台灣附近海域進行軍演，台灣依然堅定不移，並以決心應對威脅和挑戰，面對北京持續施壓，為了履行承諾，台灣將增加國防預算，預計明年將增加至國內生產毛額（GDP）的3.3%，2030年將提升至5%，這將是台灣近代史上規模最大的持續性軍事投入。

他提到，北京過去五年內不斷加大對台軍事和政治施壓，上述舉措正值中國將台灣視為領土的時刻，台灣將推出一項歷史性的400億美元國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心，「這項具有里程碑意義的方案，不僅將為台灣從美國採購大量新武器提供資金，還將大幅提升台灣的非對稱作戰能力，目的是通過增加北京在動用武力方面的決策成本和不確定性，來加強威懾力。」

賴清德強調，未來也將投資尖端科技並且擴大台灣的國防工業，發揮台灣的製造業優勢，藉此強化國防供應鏈，加速先進系統的部署，同時也將與其他國家合作，正在加速推進打造「T-Dome」（台灣之盾），這個防禦系統能強化台灣的防空實力。

